Все, что вам нужно знать о готовящемся аналоге AirPods Pro от Xiaomi

Новинка будет называться Xiaomi Mi TWS Active Noise Cancelling Wireless Earphones и она уже прошла сертификацию. Уже из длинного названия видим, что устройство будет поддерживать технологию активного шумоподавления, но обо всех известных особенностях читайте в нашем материале.



Сообщается, что Xiaomi готовит к выпуску новые беспроводные наушники, которые будут поставляться с широко разрекламированной функцией активного шумоподавления. Это будет ключевым преимуществом новинки. Это опять-таки очевидно из названия наушников.

Наушники уже получили сертификацию Bluetooth, ожидается официальная презентация в августе. По имеющимся отчетам, гаджет получил модельный номер LYXQEJ05WM и поддерживает подключение по протоколу Bluetooth 5.0 с поддержкой аудиокодеков SBC и AAC, заявлена влагозащита по стандарту IPX4.



Впрочем, имеющиеся отчеты не раскрывают дополнительной информации. Нет никакой ясной и конкретной информации о сроках анонса или других технических характеристиках устройства. Имеются слухи о том, что наушники будут представлены вместе с новым флагманским смартфоном Mi 10 Pro Plus.



Ранее в этом году Xiaomi выпустила беспроводные наушники Mi True Wireless 2 (доступны со скидкой) с дизайном и эргономикой Apple AirPods. Те наушники поставляются с 14.2 мм драйвером и хотя в них нет активного шумоподавления, они все равно способны “давить” до 90% окружающего шума. Другой фишкой всех последних моделей беспроводных наушников Xiaomi является быстрое и бесшовное соединение с фирменными смартфонами.



Что ж, ждать нам судя по всему осталось не так уж и долго, а потому наберемся терпения и посмотрим на новинку, когда она будет представлена