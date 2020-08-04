Неизвестный смартфон Xiaomi замечен в китайском метро

Компания Xiaomi уже не раз говорила о том, что фронтальные камеры, врезанные в дисплей, будут активно применяться производителями смартфонов, пока не появится доступное решение с размещением фронталки непосредственно под экраном.Ранеевыпускала аппараты, селфи-камера которых была размещена в верхнем правом или левом углу дисплея, но, по всей видимости, производитель готовит смартфон с врезанной по центру экрана фронталкой.Данное устройство в специальном чехле, скрывающем дизайн, было замечено в метро. К сожалению, смартфон был снят лишь с фронтальной стороны и судить о его внешнем виде крайне сложно.Что за новую модель готовит Xiaomi, сказать проблематично, также как и неизвестно, выйдет ли аппарат на рынок под брендом Xiaomi или же Redmi.