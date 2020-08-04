ProstoTECH - Новости современных технологий 2017 года

Последние новости

18:14
Все, что вам нужно знать о готовящемся аналоге AirPods Pro от Xiaomi
13:30
Неизвестный смартфон Xiaomi замечен в китайском метро
12:37
Xiaomi может отказаться от выпуска смартфона Xiaomi Mi A4
18:00
Характеристики Nokia C3 утекли в сеть
16:00
Xiaomi готова представить новую электронную книгу
12:00
MIUI представлена для TV 3.0 в линейке умных телевизоров Mi TV
10:00
OPPO выпустили легкий и мощный Reno 4 Pro
08:00
Xiaomi подтвердили выход Redmi 9 Prime
06:43
Стали известны смартфоны Xiaomi, которые получат обновление до Android 11
19:35
Моменты в работе MIUI, которые неимоверно раздражают
15:54
Android смартфоны с отличным железом, которые стоит купить в 2020 году
13:48
Google показала финальные эмодзи для Android 11
17:00
Xiaomi Mi 10 Pro+ получит уникальную фишку для геймеров, которой нет на других устройствах
15:00
MIUI 12 получает новую возможность кастомизации интерфейса
13:59
Флагман старичок Xiaomi получил обновление до MIUI 12
12:11
Какие Apple Watch купить в 2020 году
11:22
Xiaomi представила многофункциональный фонарик NexTool
03:06
Выбираем чехол на телефон: какая модель от чего защищает?
20:54
Включаем постукивание по задней крышке как в новых iPhone для смартфонов Xiaomi
18:18
Дизайн и характеристики Redmi K30 Ultra раскрыты TENAA
15:09
Xiaomi возобновила рассылку MIUI 12 для Xiaomi Mi 9T
14:54
Обзор первого робота-пылесоса от Dreame: Dreame F9
11:54
Сравнение смартфонов Xiaomi Redmi 9A против Xiaomi Redmi 8A
19:35
Сроки выхода MIUI 12 для Xiaomi, Redmi и Poco, обновлено 30.07.20
15:13
В Америке закрывают 3G: Стоит ли нам готовиться
12:02
Xiaomi выпустила невероятно прочное защитное стекло для Redmi Note 9 Pro
12:00
В MIUI 12 теперь можно сделать скриншот, постучав по смартфону
20:18
Страница Galaxy Buds Live появилась на сайте Samsung
17:30
Xiaomi запатентовала смартфон со встроенными TWS-наушниками
17:14
Samsung Galaxy A72 получит первым, кто получит оптическую стабилизацию в 2021 году
14:26
Глобальная версия MIUI 12 вышла для Redmi Note 9
12:10
Владельцы европейских Redmi Note 7 дождались Android 10
19:22
Владельцы Xiaomi Mi 10 в Европе начали получать MIUI 12
 Больше новостей
» » Неизвестный смартфон Xiaomi замечен в китайском метро
-

Неизвестный смартфон Xiaomi замечен в китайском метро

Поделиться:
MobilZone
271
Компания Xiaomi уже не раз говорила о том, что фронтальные камеры, врезанные в дисплей, будут активно применяться производителями смартфонов, пока не появится доступное решение с размещением фронталки непосредственно под экраном.

Ранее Xiaomi выпускала аппараты, селфи-камера которых была размещена в верхнем правом или левом углу дисплея, но, по всей видимости, производитель готовит смартфон с врезанной по центру экрана фронталкой.


Данное устройство в специальном чехле, скрывающем дизайн, было замечено в метро. К сожалению, смартфон был снят лишь с фронтальной стороны и судить о его внешнем виде крайне сложно.

Что за новую модель готовит Xiaomi, сказать проблематично, также как и неизвестно, выйдет ли аппарат на рынок под брендом Xiaomi или же Redmi.
Теги: Xiaomi Mi Mix 2S
Система комментирования SigComments