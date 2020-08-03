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Xiaomi готова представить новую электронную книгу

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MobilZone
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Первая электронная книга Xiaomi была представлена в ноябре прошлого года, тогда как о новой модели нам рассказал зарекомендовавший себя индийский информатор Мукул Шарма. Он регулярно рассказывает о новинках китайского техногиганта, что и сделал в очередной раз. Подробности читайте в нашем материале.

Стало известно о том, что новая электронная книга от Xiaomi прошла сертификацию в организации Bluetooth Special Interest Group. Данная организация занимается разработкой стандартов Bluetooth и сертификацией устройств с поддержкой фирменной технологии. Оттуда известным стало и название грядущей новинки: Xiaomi Mi Ebook Reader.

Первая электронная книга, которую мы уже упомянули ранее, была оснащена 6-дюймовым дисплеем с E Ink чернилами и разрешением 1024х768 пикселей, четырехъядерным процессором Allwinner B300 с тактовой частотой 1,8 Ггц, 1 Гб оперативной и 16 Гб встроенной памяти. К слову, в этот объем спокойно уместится библиотека из 5000 электронных книг.

Работает устройство под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo и поддерживает открытие не только TXT, EPUB, PDF и других форматов книг, но и открытие веб-страниц и комиксов в высоком разрешении.
Сомневаться в достоверности слухов о новой электронной книге от Xiaomi не приходится - Мукул Шарма ранее неоднократно предсказывал анонсы устройств от Xiaomi и Realme. Парень знает, где брать информацию :)
Теги: Xiaomi электронную книгу
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