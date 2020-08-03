MIUI представлена для TV 3.0 в линейке умных телевизоров Mi TV

Для телевизоров в линейке Xiaomi Mi TV была представлена фирменная оболочка MIUI, которая, судя по всему, пока доступна только пользователям из Азии. Но не стоит расстраиваться - затем будет представлена и глобальная версия. О новых функциях и улучшениях в пользовательском интерфейсе читайте в нашем материале.Вслед за добавлением новых анимаций в MIUI 12 для смартфонов, Xiaomi добавляет новые переходы и анимации в MIUI для TV 3.0. Носят они не только декоративный, но и функциональный характер, поскольку упрощают навигацию и выбор. Интерфейс был переработан так, что даже оставаясь на главном экране, пользователь сможет прочитать главную информацию с содержимым конкретного шоу или фильма.В MIUI для TV 3.0 также были интегрированы режим геймпада и режим микрофона, это помогает в интерактивном управлении умным телевизором с помощью дополнительных устройств, вроде совместимых пультов управления или гарнитур.Теперь, с последней версией прошивки, Xiaomi позволяет удаленно устанавливать приложения на телевизор. Пользователь может установить его сначала на смартфон, а затем перенести на Smart TV. Появилась возможность обратной трансляции, когда содержимое дисплея на телевизоре транслируется на экран смартфона. Данная опция быстро включается по желанию пользователя.Все это сейчас отлично работает между телевизорами от Xiaomi и смартфонами от китайского техногиганта. Обновленный интерфейс выглядит более свежо и современно, а новые AI-алгоритмы должны обеспечить лучшую производительность, связанную с операциями по рекомендациям и предложениям пользователям.Точной даты анонса обновления для глобальных пользователей пока не называется, но само обновление ожидается. Мы будем следить за новостями и первыми расскажем о данном обновлении.