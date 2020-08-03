Характеристики Nokia C3 утекли в сеть

Пожалуй линейка Nokia C является самой часто обновляемой среди всех линеек компании. В конце прошлого года представили Nokia C1, спустя три месяца Nokia C2 и вот третья версия засветилась в тесте Geekbench. Так как смартфон бюджетный, результаты там скромные. Однако, благодаря этому стали известны характеристики девайса.

Технические характеристики Относительно компактный экран с диагональю 5,99 дюймов и разрешением HD+. Процессор бюджетный Unisoc S9C9863A, оперативной памяти 2\3Gb, постоянной 32Gb с возможностью расширения. Фронтальная камера на 5Mp, основная на 8Mp. Аккумулятор емкостью 3040мАч. Представят смартфон 4-го, в Китае на HMD Global.