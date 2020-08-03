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OPPO выпустили легкий и мощный Reno 4 Pro

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MobilZone
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Представили его для рынка Индии, (как обычно) но совсем скоро аппарат доберется и до нас. Его отличительной особенностью стало идеальное соотношение легкости, автономности и мощности.

Технические характеристики

Смартфон получил дисплей с диагональю 6,5 дюймов, разрешением FullHD+, максимальной яркостью 800 нит, поддержкой частоты обновления 90Гц, подэкранным сканером отпечатка пальца, загнутыми боковыми гранями и круглым боковым вырезом под фронтальную камеру.

Фронтальная камера получила разрешение 32Mp. Тыловых камер четыре: основной объектив IMX586 на 48Mp f/1.7, широкоугольный на 8Mp f/2.2, макрообъектив на 2Mp f/2.4 и портретник на 2Mp. Добавили большое количество разнообразных режимов съемки вроде Ultra Dark Photo, AI Color Portrait Video\Photo и программный режим 108Mp.

По процессору есть две версии: Китайская со Snapdragon 765G и Индийская со Snapdragon 720G. Стоит отметить, что цена у версий идентичная и какая приедет к нам, пока не ясно. Оперативной памяти в обеих моделях 8Gb, а постоянной 128Gb.

При весе всего 160г тут установлен емкий аккумулятор на 4000мАч. Для такого экрана это не рекордный показатель, но небольшой объем компенсируется быстрой зарядкой на 35W, которая заряжает смартфон до 100% всего за 36 минут. Цена на старте продаж 468$.
Теги: OPPO выпустили легкий и мощный Reno 4 Pro
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