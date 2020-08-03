Xiaomi подтвердили выход Redmi 9 Prime

Как это часто бывает, хорошую новость нам поведало Индийское подразделение компании Xiaomi через свой Twitter аккаунт. В видеоролике говорится о том, что смартфон сохранит доступную цену серии Redmi 9 и сможет предоставить лучший технические характеристики в данном сегменте.

Технические характеристики Согласно утечкам, смартфон получит 6,53 дюймовый IPS дисплей с круглым вырезом под камеру. В качестве процессора выступит Helio G80 от компании MediaTek. На спинке будет сканер отпечатка пальца и система из четырех камер: основная на 13Mp, широкоугольная на 8Mp, макро на 5Mp и портретник на 2Mp. Объем аккумулятора 5020мАч с поддержкой быстрой зарядки через USB-C мощностью до 18W.