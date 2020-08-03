Стали известны смартфоны Xiaomi, которые получат обновление до Android 11



На первом этапе Xiaomi обновит 14 устройств. Тестирование прошивки уже началось. Данные по этому вопросу были опубликованы ресурсом Techindeep, ровно, как и перечень устройств со статусом обновления:





Xiaomi Mi 10 (Android 11 Open Beta 2 на базе MIUI 12)

Xiaomi Mi 10 Pro (Android 11 Open Beta 2 на базе MIUI 12)

Xiaomi Mi 10 Youth Edition (внутренний тест)

Xiaomi Mi 10 Lite (внутренний тест)

Redmi K30 (Android 11 Open Beta 2 на базе MIUI 12)

Poco F2 Pro (Android 11 Open Beta 2 на базе MIUI 12)

Redmi K30 Poco X2 Redmi K30 5G (внутренний тест)

Redmi K30i 5G (внутренний тест)

Xiaomi Mi CC9 Pro (внутренний тест)

Xiaomi Mi Note 10 (внутренний тест)

Xiaomi Mi Note 10 Pro (внутренний тест)

Xiaomi Mi Note 10 Lite (внутренний тест





Очевидно, что Android 11 доберется и до других устройств компании, в число которых должны войти:





Xiaomi Mi 9/Mi 9 Pro 5G/Mi 9 SE/Mi 9 Lite

Xiaomi Mi CC 9/Mi CC 9 Meitu Edition

Xiaomi Mi А3 Redmi 10X 4G и 5G/10X Pro

Redmi Note 9 Redmi Note 9 Pro Max

Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 9 Pro India

Redmi Note 9s Redmi 9/9A/9C

Poco C3 Poco M2 Pro

Black Shark 3/3 Pro/3S

Blackshark 2/2 Pro

Redmi K20/K20 Pro/K20 Premium

Xiaomi Mi 9T /Mi 9T Pro





Получается, что список гаджетов, которые получат Android 11, довольно обширен. Не стоит забывать, что пока он не официален и может быть расширен за счет других моделей. Например, в нем не нашлось места таким флагманам как Xiaomi Mi 8 и Xiaomi Mi 2S, а также Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro.





Стабильная версия Android 11 выйдет уже 8 сентября. Несмотря на это, многие производители уже работают над обновлениями своих смартфонов до новой версии зеленого работа. В частности, компания Xiaomi активно готовится выпустить апдейт до Android 11 для своих устройств. Она уже даже приступила к закрытому бета-тестированию MIUI 12 на базе Android 11 для ряда своих девайсов.