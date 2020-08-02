Google показала финальные эмодзи для Android 11

Сегодня компания Google представила финальный эмодзи, которые мы увидем в новой версии ОС Android 11. Всего разработчики показали около 117 новых или обновлённых эмодзи для Android 11.Из них 62 — это новые значки и персонажи, а также 55 — гендерные варианты и версии с разными оттенками кожи. Они входят в список Emoji 13.0, представленный некоммерческой организацией Unicode Consortium в январе.Среди новшеств можно выделить слегка улыбающееся лицо, двух обнимающихся человечиков, «анатомические» изображения сердца и лёгких, волшебную палочку, пикап, заварочный чайник и фондю, жест «щепоть», чёрную кошку, мамонта, червяка, и многое другое.Разработчики компании Google придали эмодзи с животными «более натуральный вид», работая в сотрудничестве с океанариумом Монтерей Бэй, а также зоопарком насекомых в Виктории Victoria Bug Zoo. Результатом этого сотрудничества стали бизон, бобр, полярный медведь, а также обновлённая «милая» черепаха. Кроме того, некоторые эмодзи были оптимизированы для тёмной темы.