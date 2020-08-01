Xiaomi Mi 10 Pro+ получит уникальную фишку для геймеров, которой нет на других устройствах

Ожидается, что в ближайшее время Xiaomi представит «плюсовую» версию Mi 10 Pro, которая должна работать на базе разогнанного чипсета Snapdragon 865 (а не на 865+, как изначально сообщали инсайдеры). Мы предполагаем, что уже видели данное устройство в листинге AnTuTu, где оно набрало по результатам тестов производительности 687 422 балла, что является самым высоким показателем среди всех смартфонов. Теперь авторитетный инсайдер с ником Ice Universe раскрыла еще одну деталь готовящегося к выходу устройства — оно будет оснащено настраиваемым графическим процессором.Супер-новость: Xiaomi Mi10 Pro + имеет уникальную особенность: Game Turbo, режим, разработанный Xiaomi и командой Qualcomm GPU, который является беспрецедентным. Вы можете использовать его для настройки параметров и режимов работы графического процессора, в том числе осуществлять настройку частоты графического процессора и многое другоеСогласно опубликованному выше сообщению, Xiaomi совместно с Qualcomm работали над оптимизацией Mi 10 Pro +, а именно — с графической панелью управления в приложении Game Turbo. Из него вы теперь сможете установить производительность графического процессора по своему вкусу с помощью специальных профилей, установок и даже полностью ручной настройки частоты графического процессора. На скриншотах, прилагаемых к сообщению, показаны сглаживающие, текстурные и анизотропные фильтры.Есть мнение, что Mi 10 Pro + оснащен экраном с частотой обновления 120 Гц, основной камерой со 108-мегапиксельный первичным сенсором и батареей на 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт. Если верить слухам, телефон будет работать на разогнанном чипсете Snapdragon 865, который по тактовой частоте процессора превосходит даже Snapdragon 865+.