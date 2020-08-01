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MIUI 12 получает новую возможность кастомизации интерфейса

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MobilZone
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Фирменная пользовательская оболочка MIUI всегда была известна оптимизацией и удивительными возможностями, поскольку она предоставляет широкий спектр функций и настроек во всех мыслимых и немыслимых аспектах, будь то настройки, приложения MIUI или темы. Xiaomi — один из первых производителей смартфонов, представивший темы для смартфонов в своей собственной оболочке «MIUI». Оболочка предоставляет пользователю полную свободу сделать свой телефон таким, каким он хочет его видеть, предлагает широкий выбор тем, шрифтов, обоев, мелодий звонка. А недавно в приложении «Темы» появилась «Секция иконок», которая поднимает возможности индивидуализации на новый уровень с помощью выделенной настройки значков. Итак, сегодня давайте посмотрим на эту удивительную функцию.


Как выбрать значки без обоев в MIUI 12:

  1. Откройте приложение «Темы» и перейдите на вкладку «Значки»;


  2. Теперь нажмите на любой «Icon Pack» для загрузки;


  3. После загрузки приложение спросит, применять ли тему вместе с обоями или только иконки.
Примечание: В настоящее время функция настройки значков доступна только в MIUI 12 China Beta ROM, если она запланирована для MIUI Global Rom, то она будет доступна в ближайшее время!
Теги: MIUI 12
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