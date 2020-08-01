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Флагман старичок Xiaomi получил обновление до MIUI 12

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MobilZone
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Китайский техногигант начал поэтапное распространение финальной стабильной версии своей прошивки MIUI 12 на базе операционной системы Android 10 для Xiaomi Mi 8 - флагмана компании, который был представлен в 2018 году. Подробности в нашей статье.

Данное обновление выкатывается поэтапно и может быть доступно прямо сейчас в одних странах и недоступно - в других. Конечно же, первой страной, где обновление стало доступно для скачивания - это Китай. Номер прошивки V12.0.1.0.QEACNXM, а ее вес составил 763 МБ.
MIUI 12 предлагает серьезно переработанный интерфейс по сравнению с MIUI 11, включает новые графические элементы и анимации, классные суперобои. Улучшена глобальная темная тема, повышена безопасность пользователей, переработаны фирменные приложения.

Те пользователи, что уже успели установить новую MIUI 12 на свои Mi 8, сообщают, что прошивка ведет себя стабильно и каких-либо ошибок замечено не было. Глобальная версия MIUI 12 для Xiaomi Mi 8 должно быть доступной в ближайшее время.
Теги: MIUI 12 Xiaomi Флагман-старичок
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