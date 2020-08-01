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Какие Apple Watch купить в 2020 году

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MobilZone
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Осенняя презентация Apple, на который покажут новые продукты компании уже не за горами, поэтому если вы сейчас думаете какие купить Apple Watch, стоит ли ждать Series 6, уверен эта статья будет для вас полезной.
Начнем с того, что сейчас Apple предлагает на выбор две версии часов, Series 3 и Series 5, предлагаю для начало разобраться чем они отличаются друго от друга. После этого у вас будет понимание какие часы подойдут именно вам.

Большинство из нас отталкиваются от цены, поэтому предлагаю с нее и начать.
  • Apple Watch Series 3 на официальном сайте можно купить за 5600 гривен. Доступен в корпусе 42 мм или 38 мм.
  • Apple Watch Series 5 на официальном сайте можно купить за 8700 гривен. Доступен в корпусе 40 мм или 44 мм.
Разница в цене между этими часами, практически в два раза, предлагаю более подробно остановиться на различиях, чтобы понять стоит ли они такой переплаты.

Первое что вы увидите, начав пользоваться Apple Watch, это экран, и они отличаются друг от друга тем, что в Series 5 он всегда включен, в то время как в Series 3 экран загорается во время поднятия руки. Из-за того, что у Series 5 дисплей немного больше, соответственно и разрешения тоже будут отличаться, 368?448 пикселей у дисплея 44 мм и 312?390 пикселей у дисплея 42 мм.

Обе версии часов изготовлены из алюминия, при этом Series 5 тоньше на 11%. Также часы определяют увеличенный или пониженный ритм работы сердца, и уведомляет об этом владельца часов. Есть возможность совершения экстренного вызова. Apple Watch Series 5 способен распознать падение и предложить вызвать помощь.
Apple Watch Series 5:
  • Электрический датчик сердечной активности
  • Оптический датчик сердечного ритма
  • Двухъядерный процессор S5
  • Колёсико Digital Crown с тактильным откликом
  • GPS
  • Компас
Apple Watch Series 3:
  • Оптический датчик сердечного ритма
  • Двухъядерный процессор S3
  • Колёсико Digital Crown
  • GPS
Apple Watch Series 3


По оснащению конечно есть различия, но насколько они принципиальны решать вам, по производительности процессор S5 превосходит S3 на 50%, заметите ли вы это при использовании часов, возможно и нет, но с каждым получаемым обновлением работа часов может замедляться. На актуальной watchOS Series 3 работают прекрасно. В часах актуального поколения есть функция ЭКГ, но на территории Украины и России эта функция не работает.
Apple Watch Series 5

По автономности обе версии показывают примерно одинаковый результат, до 18 часов работы от одного заряда.
Опираясь на последние слухи, Apple Watch Series 6 будут похожи на их предшественника, Apple планирует сделать упор на исследование сна. Во время сна Apple Watch будут отслеживать качество сна пользователя с помощью нескольких датчиков и параметров, включая движение человека, частоту сердечных сокращений и шумы вокруг него. Скорее всего представит и новый процессор, который будет более производительным и энергоэффективным. Стоить они будут недешево, поэтому если вы не очень ждали эту функцию в умных часах, это обновление можно пропустить.

Подводя итог, можно сделать вывод, что Apple Watch Series 3 еще актуальны, возможно в ближайшие 2-3 года ситуация может измениться, но разница в стоимости с Apple Watch Series 5 очень большая, поэтому если для вас непринципиальны функции, которыми вы не будуте пользоваться, лучше сэкономить и купить Series 3.
Теги: Какие Apple Watch купить в 2020 году
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