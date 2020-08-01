Xiaomi представила многофункциональный фонарик NexTool

Новый многофункциональный фонарик под названием Xiaomi NexTool появился на краудфандинговой площадке компании. Его основная фишка – возможность использования в качестве павербанка, ведь емкость встроенного аккумулятора составляет 2600 мАч.Этого показателя вполне достаточно, чтобы поделиться зарядом со смартфоном или, например, фитнес-браслетом. Подключение к фонарику сторонних устройств организовано через порты USB Type-A и Type-C.Прибор обладает небольшими габаритами – 34х160,5 мм при весе в 203 грамма. Корпус производится из аэрокосмического алюминия и ABS-пластика. При этом все элементы дополнительно прошли обработку для защиты от окисления. Предусмотрена защита от пыли и влаги по стандарту IPX4.Еще одна особенность нового фонарика Xiaom – наличие двух источников света. Основной фонарик обладает максимальным световым потоком в 1000 люмен. При использовании телескопической линзы дальность освещения достигает рекордных 240 метров. На максимальных настройках фонарик проработает в течение 2,5 часов, а если установить яркость в пределах 40 лм, то заряда хватит на сутки.На боковой стороне корпуса размещен еще один светильник, который может работать в двух режимах. Первый производит мягкий белый свет, второй – это SOS-режим. При его активации фонарик начинает мигать красным светом, благодаря чему его становится хорошо заметно с большого расстояния.На одной из сторон фонарика Сяоми также предусмотрено три магнита, которые можно вращать вокруг корпуса. Благодаря такому решению прибор можно крепить к любой металлической поверхности.В Украине и России фонарик Xiaomi NexTool должен появиться ближе к концу сентября 2020 года, тогда и будет известна его стоимость для украинского и российского рынка.