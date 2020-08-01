Выбираем чехол на телефон: какая модель от чего защищает?

Если вы ищете чехол для Xiaomi Redmi Note 8 Pro или других популярных смартфонов, то нужно обязательно учитывать не только дизайн изделий, но и их функциональность. Поговорим о том, для каких целей рекомендуется использовать популярные модели защитных аксессуаров.
БамперЧехол-бампер — это идеальный выбор для тех, кто ищет защиту от царапин, потертостей на корпусе, а также хочет избежать постоянных пятен-отпечатков, если корпус глянцевый. Такие чехлы на Xiaomi Redmi 8 Pro от WebAks пользуются особым спросом. Они легкие, тонкие, не увеличивают объем и вес аппарата, хорошо смотрятся. А еще в магазине полно интересных вариантов дизайна. Для тех, кто ищет минимальную защиту по доступной цене и без потери внешнего вида такой выбор оптимален.
Но учитывайте, что обычные бамперы даже высокого качества не являются противоударными. Они спасут только от легких ударов и падений с очень небольшой высоты. Во всех остальных случаях всегда есть риск, что дисплей (если он без защитного стекла) или внутренние части телефона могут повредиться.
КнижкаЭтот тип чехлов используют в том случае, если хотят защитить смартфоны от истирания и царапин со всех сторон. А еще книжка удобна тем, что она закрывает полностью экран. Даже если у вас настроены какие-то уведомления, нет опасности, что посторонний человек случайно увидит, что вам прислали. Стоит купить чехол для Сяоми Редми Ноут 8 Про именно в таком формате, если вы много общаетесь с людьми, но хотите держать какую-то дистанцию, сохранить конфиденциальность личных данных.
Чехлы-книжки уже чуть прочнее, чем бамперы, особенно если вы заранее позаботились о стекле на дисплее и камере. За счет того, что экран дополнительно прикрыт изделием, при падении на него риски повреждения дисплея значительно снижаются. Но все же сильных ударов с такой моделью тоже стоит избегать — в критической ситуации она уже не поможет.
Противоударные накладкиВ том же интернет-магазине WebAks есть специальные накладки, обеспечивающие максимальную защиту изделий от падений. Она достигается благодаря нескольким факторам:
- использованию специальных материалов;
- многослойности;
- особой форме аксессуара;
- наличию кольца-держателя.
Какой бы вариант чехла вы ни выбрали, на площадке WebAks есть ассортимент под вашу задачу. Любой дизайн, доступная стоимость, необходимые гарантии — и это при том условии, что доставка товара доступна не только по Киеву, но и по всей Украине. Прочитав отзывы о магазине в сети, вы легко поймете, что это тот продавец, которому можно доверять.