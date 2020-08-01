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Выбираем чехол на телефон: какая модель от чего защищает?

20:54

Включаем постукивание по задней крышке как в новых iPhone для смартфонов Xiaomi

18:18

Дизайн и характеристики Redmi K30 Ultra раскрыты TENAA

15:09

Xiaomi возобновила рассылку MIUI 12 для Xiaomi Mi 9T

14:54

Обзор первого робота-пылесоса от Dreame: Dreame F9

11:54

Сравнение смартфонов Xiaomi Redmi 9A против Xiaomi Redmi 8A

19:35

Сроки выхода MIUI 12 для Xiaomi, Redmi и Poco, обновлено 30.07.20

15:13

В Америке закрывают 3G: Стоит ли нам готовиться

12:02

Xiaomi выпустила невероятно прочное защитное стекло для Redmi Note 9 Pro

12:00

В MIUI 12 теперь можно сделать скриншот, постучав по смартфону

20:18

Страница Galaxy Buds Live появилась на сайте Samsung

17:30

Xiaomi запатентовала смартфон со встроенными TWS-наушниками

17:14

Samsung Galaxy A72 получит первым, кто получит оптическую стабилизацию в 2021 году

14:26

Глобальная версия MIUI 12 вышла для Redmi Note 9

12:10

Владельцы европейских Redmi Note 7 дождались Android 10

19:22

Владельцы Xiaomi Mi 10 в Европе начали получать MIUI 12

15:58

Смартфоны Black Shark получат оболочку JoyUI 12 на базе MIUI 12

12:30

Версия Redmi 9A для Китая получила больше памяти за те же деньги

12:08

В оболочку MIUI 12 добавят аналог функции Back Tap из iOS 14

11:26

Главное отличие между планшетами Samsung Galaxy Tab S7 и Tab S7+

19:23

Свежие подробности о новом флагмане компании Xiaomi

17:10

Владельцы Xiaomi Mi 9T Pro начали получать прошивку MIUI 12

14:00

Компания Xiaomi получила патент на уникальный смартфон

13:20

Бренд Redmi уже 2 августа представит очередную новинку

12:00

Чип MediaTek Dimensity 2000 представят в следующем году

11:21

Геймерский смартфон Black Shark 3S показали на первом реальном фото

20:33

Приостановлена рассылка прошивок MIUI 12 для Xiaomi Mi 9T

20:31

MIUI 12 Global начали получать владельцы Xiaomi Mi 10 Pro

13:30

Samsung хочет дать возможность компьютерам работать на мощности смартфона

11:14

OnePlus выпустили доступный смартфон за 399 долларов

10:20

Какой тип сканера отпечатков удобнее всего

13:10

Фишки iOS 14, про которые не сказали на презентации.

11:46

Секреты MIUI: Борьба со слежкой от Google продолжается