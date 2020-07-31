Включаем постукивание по задней крышке как в новых iPhone для смартфонов Xiaomi

Приступаем к настройке

Если будут проблемы с назначением команды, напишите в комментариях, я помогу. Если будут проблемы с назначением команды, напишите в комментариях, я помогу.





Многие из вас наверное читали новость о том, что в iOS 14 реализована функция постукивания по задней крышке смартфона, для включения камеры или создания скриншота, которую так же планируют добавить в будущие версии MIUI.Она безумно упрощает взаимодействие с гаджетом и вызывает удивление в глазах окружающих.Более того, Вы сможете настроить не только запуск камеры и создание снимка экрана, но и запуск любого приложения или действия.Так как информация изложенная в этой статье эксклюзивна, и я наплевав на основную работу пишу этот текст, чтобы быстрее рассказать Вам об этой крутой функции, прошу Вас поставить лайк, чтобы я понимал, что не зря стараюсь.Итак, если Вы владелец любого смартфона, для начала вам нужно скачать приложение "Tap, Tap" ссылка на которое будет в конце статьи.Далее устанавливаем его, и после всех проверок запускаем. В самом верху видим строчку "Accessibibity Service is disabled", нажимаем на ней и попадаем в меню специальных возможностей. Заходим в пункт "Больше загруженных сервисов" и включаем разрешение для "Tap, Tap".Затем возвращаемся на главный экран и зажимаем иконку установленной программы, чтобы попасть в меню "О приложении" --> Другие разрешения, и активируем пункт "Отображать всплывающие окна, когда запущено в фоновом режиме".В меню "Gesture" Вы можете выбрать модель одного из пикселей. Нужно это для того чтобы на вашем смартфоне всё работало как надо, у меня стоит Pixel 4, но вам может подойти и другая модель.Далее вам нужно настроить действие, которое будет активировано после постукивания по задней крышке смартфона. Сделать это вы можете во вкладке "Actions". Нажимаете на "+ Add Action" и выбираете конкретное действие (включить фонарик, сделать скриншот) или запуск любого из установленных приложений.В меню "Feedback" вы можете выбрать нужна ли вам вибрация при активации выбранного действия, а так же указать, должна ли функция быть активной когда смартфон заблокирован.