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Включаем постукивание по задней крышке как в новых iPhone для смартфонов Xiaomi

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MobilZone
104
Многие из вас наверное читали новость о том, что в iOS 14 реализована функция постукивания по задней крышке смартфона, для включения камеры или создания скриншота, которую так же планируют добавить в будущие версии MIUI.
Она безумно упрощает взаимодействие с гаджетом и вызывает удивление в глазах окружающих.

Но что если я скажу Вам, что с сегодняшнего дня, это доступно почти на любом Android смартфоне ? Более того, Вы сможете настроить не только запуск камеры и создание снимка экрана, но и запуск любого приложения или действия.
Так как информация изложенная в этой статье эксклюзивна, и я наплевав на основную работу пишу этот текст, чтобы быстрее рассказать Вам об этой крутой функции, прошу Вас поставить лайк, чтобы я понимал, что не зря стараюсь.

Итак, если Вы владелец любого смартфона с версией Android выше 7.0, для начала вам нужно скачать приложение "Tap, Tap" ссылка на которое будет в конце статьи.

Далее устанавливаем его, и после всех проверок запускаем. В самом верху видим строчку "Accessibibity Service is disabled", нажимаем на ней и попадаем в меню специальных возможностей. Заходим в пункт "Больше загруженных сервисов" и включаем разрешение для "Tap, Tap".

Затем возвращаемся на главный экран и зажимаем иконку установленной программы, чтобы попасть в меню "О приложении" --> Другие разрешения, и активируем пункт "Отображать всплывающие окна, когда запущено в фоновом режиме".

Приступаем к настройке

В меню "Gesture" Вы можете выбрать модель одного из пикселей. Нужно это для того чтобы на вашем смартфоне всё работало как надо, у меня стоит Pixel 4, но вам может подойти и другая модель.

Далее вам нужно настроить действие, которое будет активировано после постукивания по задней крышке смартфона. Сделать это вы можете во вкладке "Actions". Нажимаете на "+ Add Action" и выбираете конкретное действие (включить фонарик, сделать скриншот) или запуск любого из установленных приложений.
 Если будут проблемы с назначением команды, напишите в комментариях, я помогу.

В меню "Feedback" вы можете выбрать нужна ли вам вибрация при активации выбранного действия, а так же указать, должна ли функция быть активной когда смартфон заблокирован.
Теги: Включаем постукивание по задней крышке как в новых iPhone для смартфонов Xiaomi
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