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Дизайн и характеристики Redmi K30 Ultra раскрыты TENAA

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MobilZone
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Как известно, в следующем месяце бренд Redmi, ушедший от Xiaomi в самостоятельное плавание, представит свой новый флагманский смартфон, который, по предварительным данным, получит коммерческое название Redmi K30 Ultra.
Сегодня грядущая новинка появилась в базе данных китайского агенства по сертификации телекоммуникационного оборудования TENAA, благодаря чему стали известны ключевые характеристики аппарата, а также его внешний вид.


Судя по данным регулятора Redmi K30 Ultra получит 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2400 х 1080 пикселей и частотой обновления картинки 120 Гц, неназванный чип с частотой вычислительных ядер 2,6 ГГц (наверняка, MediaTek Dimensity 1000+ с поддержкой 5G), 6/8 Гб оперативки, 128/256/512 Гб встроенной флеш-памяти, основную камеру с датчиками изображения на 64, 20, 8 и 8 Мп, 16-мегапиксельную фронталку в выдвижном блоке, а также аккумулятор ёмкостью 4400 мАч с быстрой зарядкой мощностью 33 Вт.
Размеры Redmi K30 Ultra составляют 163,3 х 75,4 х 9,1 мм при массе в 213 граммов, а на рынок он выйдет в синей, чёрной, белой, зелёной, красной и розовой расцветках.
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