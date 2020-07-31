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Xiaomi возобновила рассылку MIUI 12 для Xiaomi Mi 9T

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MobilZone
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Несколько дней назад компания Xiaomi объявила о том, что рассылка MI, EU и RU-прошивок MIUI 12 приостановлена, так как выпущенные апдейты имели «ряд проблем», но сегодня производитель объявил, что обновления исправлены и уже рассылаются владельцам Xiaomi Mi 9T.

Напомним, MIUI 12 для Xiaomi Mi 9T (он же Redmi K20) приносит новый пользовательский интерфейс, более плавную анимацию, обновленное приложение камеры, «суперобои», переработанную тёмную тему, анимированные иконки приложений и многое другое. 
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