Сроки выхода MIUI 12 для Xiaomi, Redmi и Poco, обновлено 30.07.20

В связи с огромным количеством вопросов от наших читателей о том, когда будет выпущена оболочка MIUI 12 для различных моделей смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco, мы решили создать данную таблицу, основанную на сводных данных из различных тематических ресурсов.
В этом перечне прошивок MIUI 12 для Xiaomi, Redmi и Poco присутствуют как китайские обновления (CN), так и глобальные (MI), индийские (IN), европейские (UE), индонезийские (ID) и русские (RU).
Данные в этой таблице будут по возможности оперативно обновляться при поступлении информации о выходе новых прошивок MIUI 12, так что просто добавьте ее в закладки и периодически посматривайте.
? — обновленные данные
Ожидается — есть информация, что работы над прошивкой ведутся
n/a — нет данных
В этом перечне прошивок MIUI 12 для Xiaomi, Redmi и Poco присутствуют как китайские обновления (CN), так и глобальные (MI), индийские (IN), европейские (UE), индонезийские (ID) и русские (RU).
Данные в этой таблице будут по возможности оперативно обновляться при поступлении информации о выходе новых прошивок MIUI 12, так что просто добавьте ее в закладки и периодически посматривайте.
|CN
|MI
|IN
|EU
|ID
|RU
|Xiaomi Mi 10
|Вышла
|Вышла
|Ожидается
|Вышла
|Август
|n/a
|Xiaomi Mi 10 Pro
|Вышла
|Вышла
|n/a
|Ожидается
|n/a
|n/a
|Xiaomi Mi 10 Lite Zoom
|Вышла
|n/a
|n/a
|n/a
|n/a
|n/a
|Xiaomi Mi 9
|Вышла
|Вышла
|n/a
|Вышла
|n/a
|Вышла
|Xiaomi Mi 9 Pro 5G
|Вышла
|n/a
|n/a
|n/a
|n/a
|n/a
|Xiaomi Mi 9T
|n/a
|Вышла
|Вышла
|Вышла
|n/a
|Вышла
|Xiaomi Mi 9T Pro
|n/a
|Вышла
|Вышла
|Вышла
|n/a
|Вышла
|Redmi K20
|Вышла
|n/a
|Вышла
|n/a
|n/a
|n/a
|Redmi K20 Pro
|Вышла
|n/a
|Вышла
|n/a
|n/a
|n/a
|Redmi K30 5G
|Вышла
|n/a
|n/a
|n/a
|n/a
|n/a
|Redmi K30 Pro
|Вышла
|n/a
|n/a
|n/a
|n/a
|n/a
|Redmi K30 Pro Zoom
|Вышла
|n/a
|n/a
|n/a
|n/a
|n/a
|Redmi K30 4G
|Вышла
|n/a
|n/a
|n/a
|n/a
|n/a
|Xiaomi Mi 9 Transparent/Explorer Edition
|Вышла
|n/a
|n/a
|n/a
|n/a
|n/a
|Xiaomi Mi 10 Lite (Youth Edition)
|Вышла
|n/a
|n/a
|n/a
|n/a
|n/a
|Redmi K30 5G Racing Edition
|Вышла
|n/a
|n/a
|n/a
|n/a
|n/a
|Redmi K20 Pro Premium
|Вышла
|n/a
|n/a
|n/a
|n/a
|n/a
|Redmi 10X 4G
|Вышла
|n/a
|n/a
|n/a
|n/a
|n/a
|Redmi Note 9
|n/a
|Вышла
|Ожидается
|Ожидается
|Август
|Ожидается
|Redmi Note 9 Pro
|n/a
|Ожидается
|Ожидается
|Ожидается
|Август
|Ожидается
|Redmi Note 8 Pro
|Вышла
|Вышла
|Вышла (бета)
|Ожидается
|Август
|Ожидается
|Redmi Note 8
|Вышла (бета)
|Август
|Август
|Август
|Август
|Август
|Redmi Note 8T
|n/a
|Август
|n/a
|Август
|n/a
|Август
|Xiaomi Mi Max 3
|Вышла (бета)
|Июль
|n/a
|n/a
|n/a
|Ожидается
|Redmi K30i 5G
|Вышла
|n/a
|n/a
|n/a
|n/a
|n/a
|Xiaomi Mi 8
|Вышла?
|Ожидается
|n/a
|n/a
|n/a
|Ожидается
|Xiaomi Mi 8 Lite
|Вышла (бета)
|Ожидается
|n/a
|n/a
|Август
|Ожидается
|Redmi 8A
|Август
|Август
|Август
|Август
|n/a
|Август
|Poco F2 Pro
|n/a
|Вышла
|n/a
|Вышла
|Вышла
|Вышла
|Pocophone/Poco F1
|n/a
|Сл.неделя (beta)?
|Сл.неделя (beta)?
|n/a
|Сл.неделя (beta)?
|Сл.неделя (beta)?
|Xiaomi Mi Note 10
|n/a
|Ожидается
|n/a
|Ожидается
|Август
|Ожидается
|Xiaomi Mi Note 10 Pro
|n/a
|Ожидается
|n/a
|Ожидается
|Август
|Ожидается
|Redmi Note 7
|Вышла
|Ожидается
|Ожидается
|Ожидается
|Август
|Ожидается
|Redmi Note 6 Pro
|n/a
|Ожидается
|n/a
|n/a
|Август
|Ожидается
|Redmi Note 5
|Вышла (бета)
|Ожидается
|n/a
|n/a
|Август
|Ожидается
|Redmi 9
|Вышла
|Ожидается
|n/a
|Ожидается
|Август
|n/a
|Redmi 8
|Ожидается
|Ожидается
|Ожидается
|Ожидается
|Август
|Ожидается
|Redmi 8A
|Ожидается
|Ожидается
|Ожидается
|Ожидается
|Август
|Ожидается
|Redmi 8A Pro
|Ожидается
|Ожидается
|n/a
|Ожидается
|Август
|Ожидается
|Redmi 7
|Ожидается
|Ожидается
|Ожидается
|Ожидается
|Август
|Ожидается
|Redmi 7A
|Ожидается
|Ожидается
|Ожидается
|Ожидается
|Август
|Ожидается
|Redmi 6
|Ожидается
|Ожидается
|n/a
|n/a
|Август
|Ожидается
|Redmi 6A
|Ожидается
|Ожидается
|n/a
|n/a
|Август
|n/a
|Redmi 6 Pro
|Ожидается
|n/a
|Ожидается
|n/a
|Август
|n/a
|Redmi S2
|Ожидается
|Ожидается
|n/a
|n/a
|Август
|Ожидается
|Xiaomi Mi 10 Lite 5G
|n/a
|n/a
|n/a
|Вышла
|n/a
|n/a
|Redmi 10X 5G
|Вышла
|n/a
|n/a
|n/a
|n/a
|n/a
|Redmi 10X Pro 5G
|Вышла
|n/a
|n/a
|n/a
|n/a
|n/a
|Xiaomi Mi CC9 Pro
|Вышла
|n/a
|n/a
|n/a
|n/a
|n/a
|Xiaomi Mi 9 SE
|Вышла
|Ожидается
|n/a
|Ожидается
|n/a
|Ожидается
|Xiaomi Mi MIX 3 5G
|Октябрь
|Октябрь
|n/a
|Октябрь
|n/a
|n/a
|Poco X2
|n/a
|n/a
|Август?
|n/a
|n/a
|n/a
|Redmi Note 7 Pro
|Вышла (бета)
|n/a
|Вышла (бета)
|n/a
|n/a
|n/a
|Xiaomi Mi Mix 2S
|n/a
|n/a
|n/a
|n/a
|n/a
|n/a
|Xiaomi Mi 9 Lite
|n/a
|n/a
|n/a
|n/a
|n/a
|n/a
|Redmi Note 9S
|n/a
|n/a
|n/a
|n/a
|n/a
|n/a
|Xiaomi Mi 9 SE
|n/a
|n/a
|n/a
|n/a
|n/a
|n/a
|Xiaomi Mi Note 10 Lite
|n/a
|n/a
|n/a
|n/a
|n/a
|n/a
Ожидается — есть информация, что работы над прошивкой ведутся
n/a — нет данных