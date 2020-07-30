Сроки выхода MIUI 12 для Xiaomi, Redmi и Poco, обновлено 30.07.20



CN MI IN EU ID RU Xiaomi Mi 10 Вышла Вышла Ожидается Вышла Август n/a Xiaomi Mi 10 Pro Вышла Вышла n/a Ожидается n/a n/a Xiaomi Mi 10 Lite Zoom Вышла n/a n/a n/a n/a n/a Xiaomi Mi 9 Вышла Вышла n/a Вышла n/a Вышла Xiaomi Mi 9 Pro 5G Вышла n/a n/a n/a n/a n/a Xiaomi Mi 9T n/a Вышла Вышла Вышла n/a Вышла Xiaomi Mi 9T Pro n/a Вышла Вышла Вышла n/a Вышла Redmi K20 Вышла n/a Вышла n/a n/a n/a Redmi K20 Pro Вышла n/a Вышла n/a n/a n/a Redmi K30 5G Вышла n/a n/a n/a n/a n/a Redmi K30 Pro Вышла n/a n/a n/a n/a n/a Redmi K30 Pro Zoom Вышла n/a n/a n/a n/a n/a Redmi K30 4G Вышла n/a n/a n/a n/a n/a Xiaomi Mi 9 Transparent/Explorer Edition Вышла n/a n/a n/a n/a n/a Xiaomi Mi 10 Lite (Youth Edition) Вышла n/a n/a n/a n/a n/a Redmi K30 5G Racing Edition Вышла n/a n/a n/a n/a n/a Redmi K20 Pro Premium Вышла n/a n/a n/a n/a n/a Redmi 10X 4G Вышла n/a n/a n/a n/a n/a Redmi Note 9 n/a Вышла Ожидается Ожидается Август Ожидается Redmi Note 9 Pro n/a Ожидается Ожидается Ожидается Август Ожидается Redmi Note 8 Pro Вышла Вышла Вышла (бета) Ожидается Август Ожидается Redmi Note 8 Вышла (бета) Август Август Август Август Август Redmi Note 8T n/a Август n/a Август n/a Август Xiaomi Mi Max 3 Вышла (бета) Июль n/a n/a n/a Ожидается Redmi K30i 5G Вышла n/a n/a n/a n/a n/a Xiaomi Mi 8 Вышла ? Ожидается n/a n/a n/a Ожидается Xiaomi Mi 8 Lite Вышла (бета) Ожидается n/a n/a Август Ожидается Redmi 8A Август Август Август Август n/a Август Poco F2 Pro n/a Вышла n/a Вышла Вышла Вышла Pocophone/Poco F1 n/a Сл.неделя (beta) ? Сл.неделя (beta) ? n/a Сл.неделя (beta) ? Сл.неделя (beta) ? Xiaomi Mi Note 10 n/a Ожидается n/a Ожидается Август Ожидается Xiaomi Mi Note 10 Pro n/a Ожидается n/a Ожидается Август Ожидается Redmi Note 7 Вышла Ожидается Ожидается Ожидается Август Ожидается Redmi Note 6 Pro n/a Ожидается n/a n/a Август Ожидается Redmi Note 5 Вышла (бета) Ожидается n/a n/a Август Ожидается Redmi 9 Вышла Ожидается n/a Ожидается Август n/a Redmi 8 Ожидается Ожидается Ожидается Ожидается Август Ожидается Redmi 8A Ожидается Ожидается Ожидается Ожидается Август Ожидается Redmi 8A Pro Ожидается Ожидается n/a Ожидается Август Ожидается Redmi 7 Ожидается Ожидается Ожидается Ожидается Август Ожидается Redmi 7A Ожидается Ожидается Ожидается Ожидается Август Ожидается Redmi 6 Ожидается Ожидается n/a n/a Август Ожидается Redmi 6A Ожидается Ожидается n/a n/a Август n/a Redmi 6 Pro Ожидается n/a Ожидается n/a Август n/a Redmi S2 Ожидается Ожидается n/a n/a Август Ожидается Xiaomi Mi 10 Lite 5G n/a n/a n/a Вышла n/a n/a Redmi 10X 5G Вышла n/a n/a n/a n/a n/a Redmi 10X Pro 5G Вышла n/a n/a n/a n/a n/a Xiaomi Mi CC9 Pro Вышла n/a n/a n/a n/a n/a Xiaomi Mi 9 SE Вышла Ожидается n/a Ожидается n/a Ожидается Xiaomi Mi MIX 3 5G Октябрь Октябрь n/a Октябрь n/a n/a Poco X2 n/a n/a Август ? n/a n/a n/a Redmi Note 7 Pro Вышла (бета) n/a Вышла (бета) n/a n/a n/a Xiaomi Mi Mix 2S n/a n/a n/a n/a n/a n/a Xiaomi Mi 9 Lite n/a n/a n/a n/a n/a n/a Redmi Note 9S n/a n/a n/a n/a n/a n/a Xiaomi Mi 9 SE n/a n/a n/a n/a n/a n/a Xiaomi Mi Note 10 Lite n/a n/a n/a n/a n/a n/a

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В связи с огромным количеством вопросов от наших читателей о том, когда будет выпущена оболочка MIUI 12 для различных моделей смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco, мы решили создать данную таблицу, основанную на сводных данных из различных тематических ресурсов.В этом перечне прошивок MIUI 12 для Xiaomi, Redmi и Poco присутствуют как китайские обновления (CN), так и глобальные (MI), индийские (IN), европейские (UE), индонезийские (ID) и русские (RU).Данные в этой таблице будут по возможности оперативно обновляться при поступлении информации о выходе новых прошивок MIUI 12, так что просто добавьте ее в закладки и периодически посматривайте.— обновленные данные— есть информация, что работы над прошивкой ведутся— нет данных