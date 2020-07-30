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» » Сроки выхода MIUI 12 для Xiaomi, Redmi и Poco, обновлено 30.07.20
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Сроки выхода MIUI 12 для Xiaomi, Redmi и Poco, обновлено 30.07.20

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MobilZone
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В связи с огромным количеством вопросов от наших читателей о том, когда будет выпущена оболочка MIUI 12 для различных моделей смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco, мы решили создать данную таблицу, основанную на сводных данных из различных тематических ресурсов.

В этом перечне прошивок MIUI 12 для Xiaomi, Redmi и Poco присутствуют как китайские обновления (CN), так и глобальные (MI), индийские (IN), европейские (UE), индонезийские (ID) и русские (RU).

Данные в этой таблице будут по возможности оперативно обновляться при поступлении информации о выходе новых прошивок MIUI 12, так что просто добавьте ее в закладки и периодически посматривайте.



CNMIINEUIDRU
Xiaomi Mi 10ВышлаВышлаОжидаетсяВышлаАвгустn/a
Xiaomi Mi 10 ProВышлаВышлаn/aОжидаетсяn/an/a
Xiaomi Mi 10 Lite ZoomВышлаn/an/an/an/an/a
Xiaomi Mi 9ВышлаВышлаn/aВышлаn/aВышла
Xiaomi Mi 9 Pro 5GВышлаn/an/an/an/an/a
Xiaomi Mi 9Tn/aВышлаВышлаВышлаn/aВышла
Xiaomi Mi 9T Pron/aВышлаВышлаВышлаn/aВышла
Redmi K20Вышлаn/aВышлаn/an/an/a
Redmi K20 ProВышлаn/aВышлаn/an/an/a
Redmi K30 5GВышлаn/an/an/an/an/a
Redmi K30 ProВышлаn/an/an/an/an/a
Redmi K30 Pro ZoomВышлаn/an/an/an/an/a
Redmi K30 4GВышлаn/an/an/an/an/a
Xiaomi Mi 9 Transparent/Explorer EditionВышлаn/an/an/an/an/a
Xiaomi Mi 10 Lite (Youth Edition)Вышлаn/an/an/an/an/a
Redmi K30 5G Racing EditionВышлаn/an/an/an/an/a
Redmi K20 Pro PremiumВышлаn/an/an/an/an/a
Redmi 10X 4GВышлаn/an/an/an/an/a
Redmi Note 9n/aВышлаОжидаетсяОжидаетсяАвгустОжидается
Redmi Note 9 Pron/aОжидаетсяОжидаетсяОжидаетсяАвгустОжидается
Redmi Note 8 ProВышлаВышлаВышла (бета)ОжидаетсяАвгустОжидается
Redmi Note 8Вышла (бета)АвгустАвгустАвгустАвгустАвгуст
Redmi Note 8Tn/aАвгустn/aАвгустn/aАвгуст
Xiaomi Mi Max 3Вышла (бета)Июльn/an/an/aОжидается
Redmi K30i 5GВышлаn/an/an/an/an/a
Xiaomi Mi 8Вышла?Ожидаетсяn/an/an/aОжидается
Xiaomi Mi 8 LiteВышла (бета)Ожидаетсяn/an/aАвгустОжидается
Redmi 8AАвгустАвгустАвгустАвгустn/aАвгуст
Poco F2 Pron/aВышлаn/aВышлаВышлаВышла
Pocophone/Poco F1n/aСл.неделя (beta)?Сл.неделя (beta)?n/aСл.неделя (beta)?Сл.неделя (beta)?
Xiaomi Mi Note 10n/aОжидаетсяn/aОжидаетсяАвгустОжидается
Xiaomi Mi Note 10 Pron/aОжидаетсяn/aОжидаетсяАвгустОжидается
Redmi Note 7ВышлаОжидаетсяОжидаетсяОжидаетсяАвгустОжидается
Redmi Note 6 Pron/aОжидаетсяn/an/aАвгустОжидается
Redmi Note 5Вышла (бета)Ожидаетсяn/an/aАвгустОжидается
Redmi 9ВышлаОжидаетсяn/aОжидаетсяАвгустn/a
Redmi 8ОжидаетсяОжидаетсяОжидаетсяОжидаетсяАвгустОжидается
Redmi 8AОжидаетсяОжидаетсяОжидаетсяОжидаетсяАвгустОжидается
Redmi 8A ProОжидаетсяОжидаетсяn/aОжидаетсяАвгустОжидается
Redmi 7ОжидаетсяОжидаетсяОжидаетсяОжидаетсяАвгустОжидается
Redmi 7AОжидаетсяОжидаетсяОжидаетсяОжидаетсяАвгустОжидается
Redmi 6ОжидаетсяОжидаетсяn/an/aАвгустОжидается
Redmi 6AОжидаетсяОжидаетсяn/an/aАвгустn/a
Redmi 6 ProОжидаетсяn/aОжидаетсяn/aАвгустn/a
Redmi S2ОжидаетсяОжидаетсяn/an/aАвгустОжидается
Xiaomi Mi 10 Lite 5Gn/an/an/aВышлаn/an/a
Redmi 10X 5GВышлаn/an/an/an/an/a
Redmi 10X Pro 5GВышлаn/an/an/an/an/a
Xiaomi Mi CC9 ProВышлаn/an/an/an/an/a
Xiaomi Mi 9 SEВышлаОжидаетсяn/aОжидаетсяn/aОжидается
Xiaomi Mi MIX 3 5GОктябрьОктябрьn/aОктябрьn/an/a
Poco X2n/an/aАвгуст?n/an/an/a
Redmi Note 7 ProВышла (бета)n/aВышла (бета)n/an/an/a
Xiaomi Mi Mix 2Sn/an/an/an/an/an/a
Xiaomi Mi 9 Liten/an/an/an/an/an/a
Redmi Note 9Sn/an/an/an/an/an/a
Xiaomi Mi 9 SEn/an/an/an/an/an/a
Xiaomi Mi Note 10 Liten/an/an/an/an/an/a
? — обновленные данные
Ожидается — есть информация, что работы над прошивкой ведутся
n/a — нет данных
Теги: Сроки выхода MIUI 12 для Xiaomi Redmi Poco обновлено 30.07.20
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