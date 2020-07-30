В Америке закрывают 3G: Стоит ли нам готовиться

На прошедшей неделе, общественный резонанс связанный с объявленными сроками отключения сетей 3G на территории США, достиг пика.

Компания AT&T - один из крупнейших операторов сотовой связи, отправил своим пользователям письмо, с уведомлением о том, что уже в начале 2022 года прекратит поддержку сетей третьего поколения.

В этом письме, оператор призывал пользователей обновить свои смартфоны и планшеты до более новых моделей, так как относительно старые гаджеты окажутся попросту бесполезными.

Напомню, что 3G начал распространяться 19 лет назад, в 2001 году и по сути положил начало появлению смартфонов в привычном понимании, так как из-за возросшей скорости передачи данных, использование сетевых сервисов и приложений вообще стало возможным.

А как будут совершаться звонки ? На практике, после отключения 3G, «большая тройка» американских операторов планирует полностью перевести звонки по телефону на стандарт VoLTE (Voice over LTE), хотя если верить статистике, 17% пользователей всё ещё активно используют сети третьего поколения, отсюда и волна недовольства.



Основной претензией разгневанных абонентов, стало практически принудительное требование обновить свои смартфон на устройства с поддержкой 4G VoLTE и 5G. А между тем, в Америке, как и у нас, достаточно много людей высказались против появления 5G, и принципиально не хотят носить в кармане телефон подключённый к новому стандарту связи. Оператор же по факту заставляет их сделать это.

Нас ждёт та же участь? И да и нет. С одной стороны повсеместное появление сетей пятого поколения в нашей стране, даже по самым смелым прогнозам, случиться не раньше 2024 года, а следовательно переживать рано.



К тому же размеры необъятной, намекают на то, что во многих, отдалённых регионах стабильный 3G уже почти что чудо и если его отключить, то миллионы останутся без мобильного интернета.



Но с другой стороны, отмена 3G неизбежна в любом случае, а если верить слухам о том, что в скором времени аренда смартфонов (при подключении к оператору) станет рекомендуемой и выгодной, то без труда можно сделать вывод о том, что закрытие 3G сетей, принесёт лидирующим операторам Украине и России огромную прибыль.



Ведь Вы и сами прекрасно понимаете, как велико количество старых смартфонов на руках у наших граждан.