Xiaomi выпустила невероятно прочное защитное стекло для Redmi Note 9 Pro

Не так уж и часто китайский техногигант выпускает фирменные защитные стекла для своих смартфонов, хотя практика у Xiaomi уже имеется. Так, накануне было представленное стекло для Redmi Note 9 Pro, которое обладает повышенной твердостью. Подробности в нашем материале.По заявлениям самой Xiaomi, представленное стекло является лучшей альтернативой обычному закаленному стеклу. Новый продукт является стеклом с твердостью 9H и конструкцией 2.5D, состоит из нескольких слоев различной природы: олеофобное покрытие, само стекло, слой против пузырьков и несколько силиконовых листов, обеспечивающих повышенную защиту.Xiaomi говорит, что данное стекло имеет в 5 раз бОльшую защиту, чем стекла, выполненные из других типов кристаллов. Стекло в точности повторяет все контуры дисплея Redmi Note 9 Pro и Redmi Note 9 Pro Max и потому является на сегодня одним из лучших решений для защиты экрана.Новинка окажется в продаже с 30 июля по цене, не превышающей 5-6 евро.