В MIUI 12 теперь можно сделать скриншот, постучав по смартфону

В Сети был опубликован код из новой версии MIUI 12, который раскрывает некоторые подробности о новых функциях прошивки. Так, стало известно о функции, перекочевавшей из iOS 14, которая позволяет назначать действия при постукивании по задней панели смартфона. Читайте далее в нашем статье.Назначить действие можно как на двойное, так и на тройное постукивание. Из доступных действий отмечается создание скриншота, включение фонарика, открытие контрол-центра, показ уведомлений, запуск камеры. Вполне вероятно, что после официального релиза новой функции, список доступных опций будет расширен.Очевидно, что нововведение находится на стадии активной разработки, однако дата выхода обновления с поддержкой постукиваний по задней панели пока остается неизвестной.