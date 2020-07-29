Страница Galaxy Buds Live появилась на сайте Samsung

На днях в сеть просочились дизайн и некоторые особенности грядущих беспроводных наушникив Galaxy Buds Live. Теперь на сайте Samsung появилась страница беспроводных наушников, подтверждающая, что они скоро появятся.На веб-сайте Samsung Korea можно увидеть страницу поддержки Galaxy Buds Live с номером модели SM-R180. Хотя на веб-странице не отображаются изображения или характеристики будущих наушников, это всё же подтверждает существование Galaxy Buds Live и намекает на то, что они скоро появятся.Galaxy Buds Live имеют форму фасольки и оснащены тремя микрофонами с каждой стороны для активного шумоподавления. Они будут выпущены в трех цветах: черный, медный и белый. Также ожидается, что в будущих наушниках есть встроенный музыкальный плеер и беспроводная зарядка. По слухам, их стоимость ниже 150 долларов, чтобы конкурировать с AirPods от Apple.Есть много слухов, что наушники мы увидим раньше, чем мероприятие Galaxy Unpacked, а именно в июле и это вполне реально. Ведь и в прошлом году некоторые носимые устройства Samsung представили до основной презентации.