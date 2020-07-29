Xiaomi запатентовала смартфон со встроенными TWS-наушниками

Беспроводные наушники постепенно вытесняют с рынка классические проводные варианты. Их преимущества очевидны – они удобны в использовании, провода не путаются и не заламываются. Однако хранить их нужно в отдельном кейсе, который одновременно выступает в качестве станции подзарядки.Компания Xiaomi нашла элегантное решение этой проблемы. Вполне возможно, что очень скоро мы увидим новый смартфон, в корпусе которого будут предусмотрены отверстия для размещения беспроводных наушников.На верхней грани корпуса смартфона предполагается оборудовать два гнезда под наушники, которые одновременно будут служить для их хранения и подзарядки. Для того чтобы динамики не сильно выступали за пределы корпуса мобильного устройства, предполагается сделать их складными. Для этого «головка» наушника будет поворачиваться на 90°.Наушников с поворотными динамиками компания Xiaomi пока не выпускает, однако если они появятся на рынке, то это будет означать, что скоро под них появится и смартфон.Пока не ясно, насколько будут удобны такие наушники в использовании и будет ли вообще выпущен такой смартфон, но в любом случае идея кажется оригинальной и достойной для воплощения в жизнь.