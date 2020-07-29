Samsung Galaxy A72 получит первым, кто получит оптическую стабилизацию в 2021 году

Два месяца назад впервые было объявлено, что Samsung планирует внедрить оптическую стабилизацию изображения в свои телефоны среднего уровня. Это означало, что мы получим модели Galaxy A с такой функциональностью.



Новый отчет the Elec, предполагает, что именно Galaxy A72 станет первой моделью линейки, получившей оптическую стабилизацию. Что вполне логично, так как это самая приближенная модель к флагманам.





Технология оптической стабилизации позволяет создавать более четкие фотографии и видео, поскольку устраняет размытие. На камере установлен гироскопический датчик, который позволяет объективу перемещаться в направлении, противоположном движению устройства. Это устраняет дрожание линзы и приводит к более четким изображениям.



Это не самая дешёвая технология, поэтому в среднем сегменте рынка появление такой функциональности до недавних пор было крайне маловероятным. Однако, динамика рынка значительно изменилась за последние шесть месяцев.



Продажи серии Galaxy S20 были вялыми. Здесь и COVID19 виновен, создав нестабильную ситуацию в мире.



Вот почему для Samsung важнее, чем когда-либо, иметь надежную и конкурентоспособную линейку среднего класса.



В этом сегменте идет беспощадная конкуренция от китайских производителей, а тут ещё и Apple явно засматриваться начали в эту сторону.



Так что Samsung нужен козырь и оптическая стабилизация сможет вывести уровень фото на смартфоне среднего класса на новый уровень, что безусловно, принесет свои плоды.