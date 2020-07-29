Samsung Galaxy A72 получит первым, кто получит оптическую стабилизацию в 2021 году

Два месяца назад впервые было объявлено, что Samsung планирует внедрить оптическую стабилизацию изображения в свои телефоны среднего уровня. Это означало, что мы получим модели Galaxy A с такой функциональностью.
Новый отчет the Elec, предполагает, что именно Galaxy A72 станет первой моделью линейки, получившей оптическую стабилизацию. Что вполне логично, так как это самая приближенная модель к флагманам.
Технология оптической стабилизации позволяет создавать более четкие фотографии и видео, поскольку устраняет размытие. На камере установлен гироскопический датчик, который позволяет объективу перемещаться в направлении, противоположном движению устройства. Это устраняет дрожание линзы и приводит к более четким изображениям.
Это не самая дешёвая технология, поэтому в среднем сегменте рынка появление такой функциональности до недавних пор было крайне маловероятным. Однако, динамика рынка значительно изменилась за последние шесть месяцев.
Продажи серии Galaxy S20 были вялыми. Здесь и COVID19 виновен, создав нестабильную ситуацию в мире.
Вот почему для Samsung важнее, чем когда-либо, иметь надежную и конкурентоспособную линейку среднего класса.
В этом сегменте идет беспощадная конкуренция от китайских производителей, а тут ещё и Apple явно засматриваться начали в эту сторону.
Так что Samsung нужен козырь и оптическая стабилизация сможет вывести уровень фото на смартфоне среднего класса на новый уровень, что безусловно, принесет свои плоды.
Новый отчет the Elec, предполагает, что именно Galaxy A72 станет первой моделью линейки, получившей оптическую стабилизацию. Что вполне логично, так как это самая приближенная модель к флагманам.
Технология оптической стабилизации позволяет создавать более четкие фотографии и видео, поскольку устраняет размытие. На камере установлен гироскопический датчик, который позволяет объективу перемещаться в направлении, противоположном движению устройства. Это устраняет дрожание линзы и приводит к более четким изображениям.
Это не самая дешёвая технология, поэтому в среднем сегменте рынка появление такой функциональности до недавних пор было крайне маловероятным. Однако, динамика рынка значительно изменилась за последние шесть месяцев.
Продажи серии Galaxy S20 были вялыми. Здесь и COVID19 виновен, создав нестабильную ситуацию в мире.
Вот почему для Samsung важнее, чем когда-либо, иметь надежную и конкурентоспособную линейку среднего класса.
В этом сегменте идет беспощадная конкуренция от китайских производителей, а тут ещё и Apple явно засматриваться начали в эту сторону.
Так что Samsung нужен козырь и оптическая стабилизация сможет вывести уровень фото на смартфоне среднего класса на новый уровень, что безусловно, принесет свои плоды.