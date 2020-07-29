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Глобальная версия MIUI 12 вышла для Redmi Note 9

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MobilZone
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Для популярного аппарата Redmi Note 9, основанного на платформе MediaTek Helio G85 выпущено глобальное стабильное обновление MIUI 12, получившее номер 12.0.2.0.QJOMIXM.

Прошивка рассылается на устройства поэтапно по воздуху, но нетерпеливые пользователи могут скачать MIUI 12 для Redmi Note 9 и установить ее самостоятельно через три точки.

Напомним, MIUI 12 приносит на смартфоны Xiaomi, Redmi и Poco полностью переработанный интерфейс, более плавную анимацию, новое стоковое приложение камеры, «суперобои», доработанную тёмную тему, анимированные иконки приложений и многое другое.
Теги: MIUI 12 Redmi Note 9
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