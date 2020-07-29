Владельцы европейских Redmi Note 7 дождались Android 10

Недавно для популярного смартфона Redmi Note 7 вышла глобальная прошивка MIUI 11, основанная на операционной системе Android 10, а теперь аналогичное обновление получают пользователи европейской версии Redmi Note 7.
Европейское стабильное обновление 11.0.1.0.QFGEUXM для Redmi Note 7, помимо актуальной ОС Android 10, приносит на устройства июльский патч безопасности Android, а также повышает общую стабильность и безопасность системы.
Апдейт рассылается пользователям поэтапно по воздуху , но нетерпеливые пользователи могут скачать прошивку по этой ссылке и установить ее самостоятельно.
Европейское стабильное обновление 11.0.1.0.QFGEUXM для Redmi Note 7, помимо актуальной ОС Android 10, приносит на устройства июльский патч безопасности Android, а также повышает общую стабильность и безопасность системы.
Апдейт рассылается пользователям поэтапно по воздуху , но нетерпеливые пользователи могут скачать прошивку по этой ссылке и установить ее самостоятельно.