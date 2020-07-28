Владельцы Xiaomi Mi 10 в Европе начали получать MIUI 12

Владельцы европейской версии флагманского смартфона Xiaomi Mi 10 начали получать стабильное обновление MIUI 12, которое получило номер 12.0.1.0.QJBEUXM.
Апдейт рассылается по воздуху поэтапно, но нетерпеливые пользователи могут скачать MIUI 12 (EU) для Xiaomi Mi 10 отсюда и установить ее вручную.
Напомним, обновление до MIUI 12 приносит на Xiaomi Mi 9T переработанный пользовательский интерфейс, более плавную анимацию, новое стоковое приложение камеры, «суперобои», обновленную тёмную тему, анимированные иконки приложений, а также повышает общую стабильность и безопасность системы.
Апдейт рассылается по воздуху поэтапно, но нетерпеливые пользователи могут скачать MIUI 12 (EU) для Xiaomi Mi 10 отсюда и установить ее вручную.
Скачать европейскую MIUI 12 для смартфонов Xiaomi
|Модель
|Номер прошивки
|Recovery
|OTA
|Android
|Xiaomi Mi 10
|12.0.1.0.QJBEUXM
|Скачать
|Скачать
|10
|Xiaomi Mi 10 Lite 5G
|12.0.1.0.QJIEUXM
|Скачать
|Скачать
|10
|Xiaomi Mi 9
|12.0.1.0.QFAEUXM
|Скачать
|Скачать
|10
|Xiaomi Mi 9T
|12.0.1.0.QFJEUXM
|Скачать
|Скачать
|10
|Xiaomi Mi 9T Pro
|12.0.1.0.QFKEUXM
|Скачать
|Скачать
|10
Скачать европейскую MIUI 12 для смартфонов Poco (Pocophone)
|Модель
|Номер прошивки
|Recovery
|OTA
|Android
|Poco F2 Pro
|12.0.1.0.QJKEUXM
|Скачать
|Скачать
|10
Напомним, обновление до MIUI 12 приносит на Xiaomi Mi 9T переработанный пользовательский интерфейс, более плавную анимацию, новое стоковое приложение камеры, «суперобои», обновленную тёмную тему, анимированные иконки приложений, а также повышает общую стабильность и безопасность системы.