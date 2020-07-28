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Владельцы Xiaomi Mi 10 в Европе начали получать MIUI 12

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MobilZone
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Владельцы европейской версии флагманского смартфона Xiaomi Mi 10 начали получать стабильное обновление MIUI 12, которое получило номер 12.0.1.0.QJBEUXM.

Апдейт рассылается по воздуху поэтапно, но нетерпеливые пользователи могут скачать MIUI 12 (EU) для Xiaomi Mi 10 отсюда и установить ее вручную.

Скачать европейскую MIUI 12 для смартфонов Xiaomi

МодельНомер прошивкиRecoveryOTAAndroid
Xiaomi Mi 1012.0.1.0.QJBEUXMСкачатьСкачать10
Xiaomi Mi 10 Lite 5G12.0.1.0.QJIEUXMСкачатьСкачать10
Xiaomi Mi 912.0.1.0.QFAEUXMСкачатьСкачать10
Xiaomi Mi 9T12.0.1.0.QFJEUXMСкачатьСкачать10
Xiaomi Mi 9T Pro12.0.1.0.QFKEUXMСкачатьСкачать10

Скачать европейскую MIUI 12 для смартфонов Poco (Pocophone)

МодельНомер прошивкиRecoveryOTAAndroid
Poco F2 Pro12.0.1.0.QJKEUXMСкачатьСкачать10


Напомним, обновление до MIUI 12 приносит на Xiaomi Mi 9T переработанный пользовательский интерфейс, более плавную анимацию, новое стоковое приложение камеры, «суперобои», обновленную тёмную тему, анимированные иконки приложений, а также повышает общую стабильность и безопасность системы.
Теги: Xiaomi Mi 10 MIUI 12 Владельцы Xiaomi Mi 10 в Европе начали получать MIUI 12
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