Владельцы Xiaomi Mi 10 в Европе начали получать MIUI 12

Скачать европейскую MIUI 12 для смартфонов Xiaomi

Модель Номер прошивки Recovery OTA Android Xiaomi Mi 10 12.0.1.0.QJBEUXM Скачать Скачать 10 Xiaomi Mi 10 Lite 5G 12.0.1.0.QJIEUXM Скачать Скачать 10 Xiaomi Mi 9 12.0.1.0.QFAEUXM Скачать Скачать 10 Xiaomi Mi 9T 12.0.1.0.QFJEUXM Скачать Скачать 10 Xiaomi Mi 9T Pro 12.0.1.0.QFKEUXM Скачать Скачать 10

Скачать европейскую MIUI 12 для смартфонов Poco (Pocophone)

Модель Номер прошивки Recovery OTA Android Poco F2 Pro 12.0.1.0.QJKEUXM Скачать Скачать 10

Владельцы европейской версии флагманского смартфонаначали получать стабильное обновление MIUI 12, которое получило номер 12.0.1.0.QJBEUXM.Апдейт рассылается по воздуху поэтапно, но нетерпеливые пользователи могут скачать MIUI 12 (EU) для Xiaomi Mi 10 отсюда и установить ее вручную.Напомним, обновление до MIUI 12 приносит на Xiaomi Mi 9T переработанный пользовательский интерфейс, более плавную анимацию, новое стоковое приложение камеры, «суперобои», обновленную тёмную тему, анимированные иконки приложений, а также повышает общую стабильность и безопасность системы.