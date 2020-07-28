Смартфоны Black Shark получат оболочку JoyUI 12 на базе MIUI 12

Игровые смартфоны бренда Black Shark, созданного компанией Xiaomi, работают под управлением собственной оболочки JoyUI, а не MIUI, как аппараты Xiaomi, Redmi и Poco. А сегодня стало известно о том, что новый смартфон Black Shark 3S, премьера которого состоится 31 июля, из коробки получит прошивку, за основу которой был взят новейший фирменный интерфейс MIUI 12.Вполне логично, что у прошивок JoyUI 12 и MIUI 12 будет много общего, включая обновленный пользовательский интерфейс, новую анимацию, анимированные иконки, новое приложение камеры, «суперобои» и многое другое. Но при этом JoyUI 12 будет иметь ряд специальных функций.К примеру, оболочка JoyUI 12 позволит проецировать игровой процесс со смартфона на умный телевизор при минимальной задержке (около 40 мс), что явно понравится любителям мобильных игр.Помимо этого, в JoyUI 12 никуда не денется специальный игровой режим, при активации которого уведомления и сообщения отображаются в углу дисплея и не перекрывают основное изображение. Кроме того, их можно вообще отключить на время игры.Наверняка, немного позднее производитель выпустит прошивки JoyUI 12 и для других, уже выпущенных, аппаратов серии Black Shark.