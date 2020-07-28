Смартфоны Black Shark получат оболочку JoyUI 12 на базе MIUI 12

Игровые смартфоны бренда Black Shark, созданного компанией Xiaomi, работают под управлением собственной оболочки JoyUI, а не MIUI, как аппараты Xiaomi, Redmi и Poco. А сегодня стало известно о том, что новый смартфон Black Shark 3S, премьера которого состоится 31 июля, из коробки получит прошивку JoyUI 12, за основу которой был взят новейший фирменный интерфейс MIUI 12.
Вполне логично, что у прошивок JoyUI 12 и MIUI 12 будет много общего, включая обновленный пользовательский интерфейс, новую анимацию, анимированные иконки, новое приложение камеры, «суперобои» и многое другое. Но при этом JoyUI 12 будет иметь ряд специальных функций.
К примеру, оболочка JoyUI 12 позволит проецировать игровой процесс со смартфона на умный телевизор при минимальной задержке (около 40 мс), что явно понравится любителям мобильных игр.
Помимо этого, в JoyUI 12 никуда не денется специальный игровой режим, при активации которого уведомления и сообщения отображаются в углу дисплея и не перекрывают основное изображение. Кроме того, их можно вообще отключить на время игры.
Наверняка, немного позднее производитель выпустит прошивки JoyUI 12 и для других, уже выпущенных, аппаратов серии Black Shark.
Вполне логично, что у прошивок JoyUI 12 и MIUI 12 будет много общего, включая обновленный пользовательский интерфейс, новую анимацию, анимированные иконки, новое приложение камеры, «суперобои» и многое другое. Но при этом JoyUI 12 будет иметь ряд специальных функций.
К примеру, оболочка JoyUI 12 позволит проецировать игровой процесс со смартфона на умный телевизор при минимальной задержке (около 40 мс), что явно понравится любителям мобильных игр.
Помимо этого, в JoyUI 12 никуда не денется специальный игровой режим, при активации которого уведомления и сообщения отображаются в углу дисплея и не перекрывают основное изображение. Кроме того, их можно вообще отключить на время игры.
Наверняка, немного позднее производитель выпустит прошивки JoyUI 12 и для других, уже выпущенных, аппаратов серии Black Shark.