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Версия Redmi 9A для Китая получила больше памяти за те же деньги

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MobilZone
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Сегодня доступный смартфон Redmi 9A, глобальная премьера которого вместе с моделью Redmi 9C состоялась в самом конце июня, дебютировал в Китае. Китайский вариант Redmi 9A в техническом плане соответствует глобальной версии, но отличается набором памяти.
Так, если международный Redmi 9A предлагается с 2 Гб оперативки и 32 Гб флеш-памяти, то китайская модификация имеет на борту 4 Гб оперативной и 64 Гб встроенной памяти. И, что очень интересно, ценник на аппарат не изменился и составляет 599 юаней, что соответствует $85.

Напомним, Redmi 9A получил 6,53-дюймовый IPS-дисплей с разрешением HD+, скромный чип MediaTek Helio G25, одинарную основную камеру на 13 Мп, 5-мегапиксельную фронталку, беспроводные интерфейсы Wi-Fi 802.11 b/g/n и Bluetooth 5.0, приемник GPS, порт USB-C, ИК-порт, 3,5 мм аудиоразъем, а также аккумулятор на 5000 мАч.

Сканер отпечатков пальцев у смартфона Redmi 9A отсутствует — его заменяет функция распознавания лиц.
Теги: Redmi 9A Китая больше памяти за те же деньги
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