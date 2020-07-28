Версия Redmi 9A для Китая получила больше памяти за те же деньги

Сегодня доступный смартфон, глобальная премьера которого вместе с моделью Redmi 9C состоялась в самом конце июня, дебютировал в Китае. Китайский вариант Redmi 9A в техническом плане соответствует глобальной версии, но отличается набором памяти.Так, если международный Redmi 9A предлагается с 2 Гб оперативки и 32 Гб флеш-памяти, то китайская модификация имеет на борту 4 Гб оперативной и 64 Гб встроенной памяти. И, что очень интересно, ценник на аппарат не изменился и составляет 599 юаней, что соответствует $85.Напомним, Redmi 9A получил 6,53-дюймовый IPS-дисплей с разрешением HD+, скромный чип MediaTek Helio G25, одинарную основную камеру на 13 Мп, 5-мегапиксельную фронталку, беспроводные интерфейсы Wi-Fi 802.11 b/g/n и Bluetooth 5.0, приемник GPS, порт USB-C, ИК-порт, 3,5 мм аудиоразъем, а также аккумулятор на 5000 мАч.Сканер отпечатков пальцев у смартфона Redmi 9A отсутствует — его заменяет функция распознавания лиц.