В оболочку MIUI 12 добавят аналог функции Back Tap из iOS 14

Как известно, компания Google ведет работы над внедрением в смартфоны Pixel такой удобной функции, как возможность выполнения каких-либо действий или запуска приложений с помощью двойного касания по тыльной панели аппарата. При этом Apple опередила Google в этом направлении и уже добавила аналогичную функцию в iOS 14, чтобы пользователь мог инициировать различные действия двойным тапом по задней панели.Однако, как выяснили специалисты известного ресурса XDA-Developers изучая код бета-версии MIUI 12, разработчики компании Xiaomi также работают над похожей функцией, которую планируется внедрить в новейшую оболочку. Причем будут обрабатываться как двойные, так и тройные касания, которым могут быть назначены различные действия.Как сообщается, в настоящее время в бета-версии MIUI 12 действия по двойным или тройным тапам по тыльной панели пока ограничивается только возможностью создания снимка экрана, включением фонарика, запуском Центра управления, запуском камеры или открытием шторки уведомлений. Тем не менее, поскольку эта функция пока доступна только в бета-версиях MIUI 12, существует вероятность, что Xiaomi может расширить этот список.