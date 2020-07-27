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Свежие подробности о новом флагмане компании Xiaomi

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MobilZone
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Сегодня генеральный директор компании Xiaomi Лей Цзюнь (Lei Jun) на своей страничке в китайской соцсети Weibo подтвердил факт информацию о том, что в скором времени производитель представит новый флагманский смартфон. При этом он лично проведет презентацию новинки, что подчеркивает важность мероприятия и самого устройства для компании.

Я не вел мероприятия, посвященные запуску наших смартфонов, с февраля, когда был представлен Xiaomi Mi 10. Скучали по мне?
Лей Цзюнь


По предварительным данным, обновленный флагман Xiaomi с модельным номером M2007J1SC, которому пока приписывают имена Xiaomi Mi 10 Pro Super Cup и Xiaomi Mi 10 Pro Plus, будет представлен в середине августа.

Аппарату приписывают AMOLED-дисплей с частотой обновления изображения 120 Гц, чип Qualcomm Snapdragon 865 или даже Snapdragon 865+, оперативку LPDDR5, флеш-память UFS 3.1, квадрокамеру с главным датчиком изображения на 108 Мп с 12х оптическим и 50х цифровым зумом, а также быструю зарядку мощностью 65 Вт и 40-ваттную беспроводную зарядку.

Кроме того, сегодня в Сети опубликовали результаты тестирования Xiaomi Mi 10 Pro Plus в популярном бенчмарке AnTuTu , где он показал рекордный результат в 687 422 «попугаев». При этом утверждается, что аппарат основан на чипе Snapdragon 865, а не на его разогнанной версии Snapdragon 865+, что говорит о том, что разработчики компании отлично справились с оптимизацией ПО грядущей новинки.
Теги: Xiaomi
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