Владельцы Xiaomi Mi 9T Pro начали получать прошивку MIUI 12

Скачать русскую MIUI 12 для смартфонов Xiaomi

Модель Номер прошивки Recovery OTA Android Xiaomi Mi 9 12.0.1.0.QFARUXM Скачать Скачать 10 Xiaomi Mi 9T 12.0.1.0.QFJRUXM Скачать Скачать 10 Xiaomi Mi 9T Pro 12.0.1.0.QFKRUXM Скачать Скачать 10

Скачать русскую MIUI 12 для смартфонов Poco (Pocophone)

Модель Номер прошивки Recovery OTA Android Poco F2 Pro 12.0.1.0.QJKRUXM Скачать Скачать 10

Владельцы украинской и русской версии популярного смартфонаначали сообщать о том, что на их устройства по воздуху начало приходить обновление с новейшей фирменной прошивкой MIUI 12.Апдейт, получивший номер 12.0.1.0.QFKRUXM поэтапно рассылается по воздуху, но нетерпеливые пользователи могут скачать украинскою и русскую прошивку MIUI 12 для Xiaomi Mi 9T Pro отсюда и установить ее самостоятельно через три точки.Напомним, оболочкаприносит на устройства переработанный интерфейс, более плавную анимацию, новое стоковое приложение камеры, «суперобои», обновленную тёмную тему, анимированные иконки приложений, а также повышает общую стабильность и безопасность системы.