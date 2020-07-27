Владельцы Xiaomi Mi 9T Pro начали получать прошивку MIUI 12

Владельцы украинской и русской версии популярного смартфона Xiaomi Mi 9T Pro начали сообщать о том, что на их устройства по воздуху начало приходить обновление с новейшей фирменной прошивкой MIUI 12.
Апдейт, получивший номер 12.0.1.0.QFKRUXM поэтапно рассылается по воздуху, но нетерпеливые пользователи могут скачать украинскою и русскую прошивку MIUI 12 для Xiaomi Mi 9T Pro отсюда и установить ее самостоятельно через три точки.
Напомним, оболочка MIUI 12 приносит на устройства переработанный интерфейс, более плавную анимацию, новое стоковое приложение камеры, «суперобои», обновленную тёмную тему, анимированные иконки приложений, а также повышает общую стабильность и безопасность системы.
Апдейт, получивший номер 12.0.1.0.QFKRUXM поэтапно рассылается по воздуху, но нетерпеливые пользователи могут скачать украинскою и русскую прошивку MIUI 12 для Xiaomi Mi 9T Pro отсюда и установить ее самостоятельно через три точки.
Скачать русскую MIUI 12 для смартфонов Xiaomi
|Модель
|Номер прошивки
|Recovery
|OTA
|Android
|Xiaomi Mi 9
|12.0.1.0.QFARUXM
|Скачать
|Скачать
|10
|Xiaomi Mi 9T
|12.0.1.0.QFJRUXM
|Скачать
|Скачать
|10
|Xiaomi Mi 9T Pro
|12.0.1.0.QFKRUXM
|Скачать
|Скачать
|10
Скачать русскую MIUI 12 для смартфонов Poco (Pocophone)
|Модель
|Номер прошивки
|Recovery
|OTA
|Android
|Poco F2 Pro
|12.0.1.0.QJKRUXM
|Скачать
|Скачать
|10
Напомним, оболочка MIUI 12 приносит на устройства переработанный интерфейс, более плавную анимацию, новое стоковое приложение камеры, «суперобои», обновленную тёмную тему, анимированные иконки приложений, а также повышает общую стабильность и безопасность системы.