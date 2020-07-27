Компания Xiaomi получила патент на уникальный смартфон

Недавно всемирная организация интеллектуальной собственности WIPO выдала китайской компании Xiaomi патент на уникальный смартфон, а на основании документации энтузиасты из LetsGoDigital нарисовали качественные рендеры этого аппарата.Как видно на изображениях, на верхнем торце смартфона имеются специальные отсеки, в которых хранятся полностью беспроводные наушники. То есть, они будут постоянно заряженными, а пользователям не придется носить с собой футляр для наушников.При этом наушники выделяются тем, что они имеют поворотную верхнюю часть — в одном положении они хранятся, а в другом — используются. Подключаться к смартфону они будут по каналу Bluetooth и получат систему шумоподавления, которая уже появляется даже в доступных моделях.Когдавыпустит подобный аппарат и выпустит ли вообще, официальной информации об этом на настоящее время нет.