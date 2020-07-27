Бренд Redmi уже 2 августа представит очередную новинку

Сегодня индийское подразделение бренда Redmi опубликовало на своей официальной страничке в соцсети Twitter тизер, согласно которому 2 августа компания представит очередную новинку.В сообщении, которым сопровождается постер, говорится о том, что будет представлен «совершенно новый смартфон», а на самом изображении присутствуют слова Prime и Nine — лучший и девять. Кроме того, можно разглядеть часть фронтальной панели смартфона с достаточно большим «подбородком» и картинку, явно намекающую на быструю зарядку.Пока неясно, какой новый смартфон представит производитель и по этому поводу мнения разделились — по одной версии состоится индийский анонс одного из аппаратов линейки Redmi 9, по другой — это будет Redmi Note 9 Prime с 90-герцовым экраном, а по третьей — это будет абсолютно новая модель бренда.