Геймерский смартфон Black Shark 3S показали на первом реальном фото

На днях исполнительных директор бренда Black Shark на своей страничке в соцсети Weibo написал, что «скоро произойдёт что-то крупное». При этом топ-менеджер написал это сообщение с ещё неанонсированного аппарата Black Shark 3S. А вчера достаточно известный инсайдер TechDroider поделился в Twiiter первым «живым» фото будущей новинки, имеющей модельный номер Shark MBU-40.Если верить источнику,получит огромный 7,1-дюймовый дисплей с разрешением 3120х1440 пикселей и соотношением сторон 19,5:9, платформу Qualcomm Snapdragon 865 (по другим данным — Snapdragon 865+), от 8 Гб оперативки, основную камеру с датчиками изображения на 64, 5 и 13 Мп, а также аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой неизвестно мощности (по слухам — 100 Вт).Дата выхода Black Shark 3S и его ценник компания Xiaomi пока не раскрывает.