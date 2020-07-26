Приостановлена рассылка прошивок MIUI 12 для Xiaomi Mi 9T

Глобальное обновление MIUI 12 [MI, EU, RU] частично развернуто для Mi 9T, и в настоящее время обновление приостановлено, группа проверяет некоторые незначительные проблемы. Пожалуйста, дождитесь следующей партии.





На этой неделе компания Xiaomi начала рассылать глобальную, европейскую и русскую прошивки MIUI 12 владельцам прошлогоднего флагмана, в вчера стало известно о том, что распространение MI, EU, RU прошивокна Mi 9T приостановлено.Как сообщил один из модераторов глобального форума Mi Community, обновления имеют ряд проблем, в связи с чем компания была вынуждена приостановить распространение данных апдейтов и «по воздуху» их пока получить не получится.Кроме того, ряд тематических ресурсов подтвердили информацию о том, что обновление глобальной стабильной версии MIUI 12 на Mi 9T было выпущено для части пользователей, а теперь «поставлено на паузу», поскольку обнаружились «небольшие» проблемы и теперь их собираются исправить.Напомним, новейшая оболочка MIUI 12 получила значительно переработанный интерфейс, анимацию нового уровня, анимированные иконки, обновленную тёмную тему, улучшенную безопасность, а также предлагает переработанные фирменные приложения.