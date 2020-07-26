MIUI 12 Global начали получать владельцы Xiaomi Mi 10 Pro

Владельцы актуального флагманского смартфона Xiaomi Mi 10 Pro начали сообщать о том, что на данный аппарат начала приходить глобальная версия новейшей фирменной оболочки MIUI 12.
По всей видимости, стабильное глобальное обновление MIUI 12 для Xiaomi Mi 10 Pro под номером 12.0.1.0.QJAMIXM пока рассылается небольшой части пользователей, но кто не хочет ждать, могут скачать апдейт отсюда и установить его вручную.
Напомним, новейшая фирменная оболочка MIUI 12 приносит на смартфоны брендов Xiaomi, Redmi и Pocc переработанный интерфейс, новую анимацию, переработанное стоковое приложение камеры, «суперобои» (правда, не для всех), обновленную тёмную тему, анимированные иконки, повышает общую стабильность и безопасность системы, а также предлагает многие другие новшества
По всей видимости, стабильное глобальное обновление MIUI 12 для Xiaomi Mi 10 Pro под номером 12.0.1.0.QJAMIXM пока рассылается небольшой части пользователей, но кто не хочет ждать, могут скачать апдейт отсюда и установить его вручную.
Скачать глобальную MIUI 12 для смартфонов Xiaomi
|Модель
|Номер прошивки
|Recovery
|OTA
|Android
|Xiaomi Mi 10
|12.0.1.0.QJBMIXM
|Скачать
|Скачать
|10
|Xiaomi Mi 9
|12.0.1.0.QFAMIXM
|Скачать
|Скачать
|10
|Xiaomi Mi 9T
|12.0.2.0.QFJMIXM
|Скачать
|10
|Xiaomi Mi 9T Pro
|12.0.1.0.QFKMIXM
|Скачать
|Скачать
|10
Скачать глобальную MIUI 12 для смартфонов Redmi
|Модель
|Номер прошивки
|Recovery
|OTA
|Android
|Redmi Note 8 Pro
|12.0.2.0.QGGMIXM
|Скачать
|Скачать
|10
Напомним, новейшая фирменная оболочка MIUI 12 приносит на смартфоны брендов Xiaomi, Redmi и Pocc переработанный интерфейс, новую анимацию, переработанное стоковое приложение камеры, «суперобои» (правда, не для всех), обновленную тёмную тему, анимированные иконки, повышает общую стабильность и безопасность системы, а также предлагает многие другие новшества