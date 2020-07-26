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MIUI 12 Global начали получать владельцы Xiaomi Mi 10 Pro

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MobilZone
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Владельцы актуального флагманского смартфона Xiaomi Mi 10 Pro начали сообщать о том, что на данный аппарат начала приходить глобальная версия новейшей фирменной оболочки MIUI 12.

По всей видимости, стабильное глобальное обновление MIUI 12 для Xiaomi Mi 10 Pro под номером 12.0.1.0.QJAMIXM пока рассылается небольшой части пользователей, но кто не хочет ждать, могут скачать апдейт отсюда и установить его вручную.

Скачать глобальную MIUI 12 для смартфонов Xiaomi

МодельНомер прошивкиRecoveryOTAAndroid
Xiaomi Mi 1012.0.1.0.QJBMIXMСкачатьСкачать10
Xiaomi Mi 912.0.1.0.QFAMIXMСкачатьСкачать10
Xiaomi Mi 9T12.0.2.0.QFJMIXMСкачать
10
Xiaomi Mi 9T Pro12.0.1.0.QFKMIXMСкачатьСкачать10

Скачать глобальную MIUI 12 для смартфонов Redmi

МодельНомер прошивкиRecoveryOTAAndroid
Redmi Note 8 Pro12.0.2.0.QGGMIXMСкачатьСкачать10


Напомним, новейшая фирменная оболочка MIUI 12 приносит на смартфоны брендов Xiaomi, Redmi и Pocc переработанный интерфейс, новую анимацию, переработанное стоковое приложение камеры, «суперобои» (правда, не для всех), обновленную тёмную тему, анимированные иконки, повышает общую стабильность и безопасность системы, а также предлагает многие другие новшества
Теги: MIUI 12 Xiaomi Mi 10 Pro
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