MIUI 12 Global начали получать владельцы Xiaomi Mi 10 Pro

Скачать глобальную MIUI 12 для смартфонов Xiaomi

Модель Номер прошивки Recovery OTA Android Xiaomi Mi 10 12.0.1.0.QJBMIXM Скачать Скачать 10 Xiaomi Mi 9 12.0.1.0.QFAMIXM Скачать Скачать 10 Xiaomi Mi 9T 12.0.2.0.QFJMIXM Скачать

10 Xiaomi Mi 9T Pro 12.0.1.0.QFKMIXM Скачать Скачать 10

Скачать глобальную MIUI 12 для смартфонов Redmi

Модель Номер прошивки Recovery OTA Android Redmi Note 8 Pro 12.0.2.0.QGGMIXM Скачать Скачать 10

Владельцы актуального флагманского смартфонаначали сообщать о том, что на данный аппарат начала приходить глобальная версия новейшей фирменной оболочки MIUI 12.По всей видимости, стабильное глобальное обновлениедля Xiaomi Mi 10 Pro под номером 12.0.1.0.QJAMIXM пока рассылается небольшой части пользователей, но кто не хочет ждать, могут скачать апдейт отсюда и установить его вручную.Напомним, новейшая фирменная оболочка MIUI 12 приносит на смартфоны брендов Xiaomi, Redmi и Pocc переработанный интерфейс, новую анимацию, переработанное стоковое приложение камеры, «суперобои» (правда, не для всех), обновленную тёмную тему, анимированные иконки, повышает общую стабильность и безопасность системы, а также предлагает многие другие новшества