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Samsung хочет дать возможность компьютерам работать на мощности смартфона

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MobilZone
319
У Samsung уже были попытки превратить смартфон в полноценный компьютер, пусть и с помощью стороннего устройства. Идея, безусловно имела право на жизнь, и большинство людей с пониманием отнеслись к этой технологии, хоть у нее и было достаточно недостатков.

Возможно некоторые из вас уже догадались, сейчас идет речь о представленной в 2017 году Samsung Dex. Для серьезных задач и полноценной замене операционной системе никто и не мечтал. Но благодаря разумной стоимости, простоты устройства, Samsung Dex позволял комфортно работать с офисными приложениями и браузером.

Тогда это было интересно и многие ждали развития этой технологии, но складывалось ощущение будто Samsung закинула эту идею в долгий ящик. Возможно заявление компании Apple на презентации WWDC 2020 о переходе компьютеров Mac на процессоры собственного производства с архитектурой ARM, дало Samsung Dex вторую жизнь и этим проектом начали активно заниматься.
Не исключено, что у компаниии Samsung есть планы на рынок ноутбуков, работающих на базе мобильных процессоров. Возможно ждут информации от Microsoft, будут ли они лптимизмровать ОС под новые процессоры, и если да, возможно представят альтернативное решение Apple Silicon.

Для тех кто не в курсе, что такое Samsung Dex, это:
Док-станция для подключения смартфона к монитору, позволяющая работать со смартфонов, как с полноценным ПК. Именно он выступает в роли компьютера, и это очень удобно. Сейчас есть возможность подключения без использования док-станции, остался только один провод.

Недавно, Макс Вайнбах — известный член команды XDA — заметил в коде приложения Samsung Tip деталь, которая его заинтересовала. Благодаря ней есть возможность, что Samsung Dex не будет использовать провода, и это было бы супер, так как сейчас мало кто готов с ними возиться.
 Исходя из заголовка кода, «DREAM_DEX_HEADER_USE_DEX_WIRELESSLY_M_TIPS», есть вероятность того, что смартфоны линейки Galaxy S10 получат поддержку технологии беспроводного Dex, так как "Dream" было ее кодовым названием.

Безусловно будущее у этой технологии есть, так как мощность мобильных процессоров уже приблизилась, а в некоторых случаях и превосходит настольные решения. Также они более энергоэффективны, это благоприятно скажется на работе ноутбуков.

Главный вопрос в софте, в случае Apple, у них собственная ОС и набор программ, которые уже оптимизированы под мобильные процессоры. Если Microsoft адаптирует Windows под архитектуру ARM это будет интересно, появятся новые игроки и рынок процессоров будут ждать огромные перемены. Пока Microsoft ограничились пакетом офисных программ.


В любом случае, пока нет понимания, когда и как Samsung представит улучшенную версию Dex без проводов, может быть это произойдет на ближайшем мероприятии Unpacked 5 августа. Samsung планирует показать новый флагман Galaxy Note20, обновленный Galaxy Fold и его доступная версия, также могут обновить Galaxy Z-Flip.
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