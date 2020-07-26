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OnePlus выпустили доступный смартфон за 399 долларов

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MobilZone
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Компания OnePlus представила новый смартфон под названием Nord, сейчас расскажу чем он хорош. Начну немного из далека, на этапе становления компания OnePlus зарекомендовала себя, как смартфон для истинных гиков. Флагманы компании всегда имели топовое железо, потрясающие экраны, и самое главное, доступную для большинства цену.

Последнее время, флагманы компании начали стоить дорого, и многие покупатели стали отказаться от покупки и искать альтернативные варианты. Прошлогодний флагман OnePlus 7 Pro на старте продаж стоил 670 долларов за младшую модель с внутренней памятью 128 GB и 6 GB оперативной памяти. Благодаря этому смартфону, компания получила мировую известность, OLED экран с частотой обновления 90 Гц произвел неизгладимое впечатление на большинство покупателей. Можно смело сказать, OnePlus 7 Pro начал новый тренд, после него подтянулись и остальные производители смартфонов, начав устанавливать экраны с увеличенной частотой обновления.
 После презентации этого смартфона, преданные фанаты начали ждать от компании чего-то нереального и инновационного на следующий год. Актуальный флагман OnePlus 8 Pro получился смартфоном, с потрясающим набором характеристик: топовый процессор от Qualcomm, два варианта ОЗУ и внутренней памяти, 8/12 и 128/256 соответственно. Экран смартфона имеет частоту обновления экрана 120 Гц и разрешение 1440 x 3168, плотность точек 513 ppi.

Единственное что отталкивало потенциальных покупателей это цена. Бузовая модель на старте продаж стоила 899 долларов, и 1000 долларов за старшую, 8/128 ГБ и 16/256 ГБ соответственно.

И вот буквально на днях, компания представила новую бюджетную модель Nord, стоимостью 399 долларов за младшую модель.

Основные характеристики новинки приятно удивляют:
  • Fluid AMOLED дисплей, имеющий диагональ 6,44 дюйма, с частотой обновления экрана 90 Гц и разрешением Full HD+. Используется защитное стекло Gorilla Glass 5.
  • Процессор от Qualcomm - восьмиядерный Snapdragon 760G, выполненный по 7 нм техпроцессу.
  • 8 или 12 ГБ ОЗУ.
  • 128 или 256 ГБ внутренней памяти (UFS 2.1), отсутствует поддержка SD карт.
  • фотомодель из 4 основных камер (главный 48-мегапиксельный Sony IMX586 с диафрагмой F/1,75 и оптической стабилизацией + ширик на 8 Мп с 119° и F/2,25 + макро 2 Мп F/2,4 + сенсор оценки глубины на 5 Мп) + двойная селфи-камера (32-Мп Sony IMX616 + ширик на 8 Мп 105°), врезанная в левый верхний угол экрана.
  • Аккумулятор емкостью 4115 мА·ч, с поддержкой быстрой зарядки Warp Charge 30T мощностью до 30 Вт.
Старт продаж уже начался, ожидается несколько волн предварительной продажи, основной старт продаж состоится 4 августа в Европе, Индии и Великобритании. В США смартфон пока продаваться не будет. Украине и России в первой волне нет, но купить этот смартфон приобрести можно и другими путями.

Характеристики смартфона на высоте, насыщенный экран с повышенной частотой обновления и мощный процессор, не многим уступающим флагманскому процессору от Qualcomm- Snapdragon 865. Безусловно такой производительности хватит для комфортной работы с любыми приложениями и играми.

Поэтому если вы ждали недорогой смартфон на Android с отличными характеристиками, OnePlus Nord станет отличным выбором.
Теги: OnePlus
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