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Фишки iOS 14, про которые не сказали на презентации.

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MobilZone
273
Как это часто бывает, компания Apple на своей презентации (WWDC 2020), рассказала далеко не про все плюхи и нововведения в iOS 14. Выяснять и размышлять на тему "Почему об этом не рассказали?" можно долго, лучше ознакомиться с изменениями, так как они похоже со временем делелают систему более "свободной" (не в смысле Open Source, а большей свободы настройки) и функциональной.
  • Стандартную почту и браузер теперь можно заменить. Если вы используете другой почтовый клиент или браузер, в настройках его можно выбрать в качестве основного - все ссылки будут открываться в нём (давно есть на Android и наконец-то здесть).
  • Обновлённое приложение «Камера». На последних iPhone оно стало быстрее, а на iPhone XR и XS стали доступны фишки iPhone 11 - быстрая запись видео QuickTake, изменение качества съёмки в приложении, новый интерфейс. Тут снова появляется очередное напоминание, что Apple программно урезает возможности своих устройств (достаточно вспомнить камеру iPhone 2g или Siri в 4).
  • Распознавание звуков. Выбираете, какие звуки будут считаться исключениями, и если вы, допустим, слушаете музыку в AirPods Pro, то iPhone уведомит вас о необходимости отвлечься (даже при включенном шумоподавлении).
  • В клавиатуре со смайликами появился поиск. Удобно, ибо так гораздо проще найти нужный эмодзи.
  • Для приложений, которые запрашивают доступ к фото, можно выбрать определённые снимки, а не всю галерею. Таким образом Apple предлагает решать, что предоставить ПО, а что нет (хотя пожалуй стоит напомнить, что код большинства ПО и iOS закрыт, а значит получается слепое доверие).
  • Уведомление о входящем звонке можно свернуть или, наоборот, раскрыть на весь экран, где будут доступны кнопки «Напомнить» и «Сообщение»;
  • В Safari и YouTube появился 4K.
  • В Safari появился переводчик. Пока работает не у всех и неочень стабильно (всё же beta), но есть поддержка русского языка.
  • Новое уведомление о подключении и низком заряде AirPods. Выглядит так же, как и уведомление о подключении Apple Pencil к iPad.
  • Оптимизированная зарядка, доступная на iOS и macOS, стала доступна для AirPods (ночью, например, наушники будут заряжаться долго, чтобы меньше изнашивался аккумулятор). Чтож, хотелось бы получить контроль над этим, ибо что мне делать, если я собираюсь на ночную рыбалку, а девайсы решили заряжаться в 1 час по 1%.
  • Настройка звука AirPods стала более тонкой. Вы можете выбрать, какой звук вам больше нравится и сравниваете со стандартными настройками и в итоге, немного посидев, получить идеальное для вас звучание.
  • FaceTime получил так называемый "режим картинка в картинке" - если в групповом видеозвонке присутствует человек, общающийся на языке жестов, его изображение не будит уходить на фон.
  • Подписками можно будет делиться с членами семьи. Если вы приобрели подписку в приложении, доступ к ней смогут получить члены вашей семьи (Теперь Apple знает сколько вас).
  • В «Пункт управления» можно добавлять сценарии и гаджеты «умного» дома.
  • В «Универсальном доступе» появилась возможность назначать действия на двойное и тройное постукивание по задней панели iPhone («Универсальный доступ» ? «Касание» ? «Коснуться сзади»). Запуск камеры, скриншот или открытие шторки уведомлений. Думаю любители жестов и т.п. оценят.
Теги: iOS 14
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