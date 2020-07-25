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MIUI 12.1: Что нового и когда ждать

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MobilZone
385
Простите, но за написанием статей о том, как Вы можете получить компенсацию за некачественный ремонт вашего смартфона и даже заработать на этом, а так же новых "Секретов MIUI", я совсем пропустил одно очень важное событие - выход MIUI 12.1.
На удивление обновление получилось отнюдь не проходным и добавляет несколько очень полезных функций и настроек, о которых мы сегодня коротко поговорим.

Новые анимации разблокировки

Кастомизация интерфейса лишней не бывает, об этом я говорил ещё при обзоре Vivo V17, и в новой версии оболочки от Xiaomi, разработчики представили несколько новых видов анимаций для разблокировки отпечатком встроенным в дисплей смартфонов.

Безопасная клавиатура

Одно из самых гениальных и одновременно простых нововведений для повышения безопасности. Я думаю даже ребёнок в наше время, может по жестам пальца по цифровой клавиатуре приблизительно угадать какие цифры вы вводите для активации телефона или захода в банковское приложение, так как расположение клавиш на цифровой клавиатуре не менялось десятилетиями.

Но отныне в MIUI есть функция, которая позволяет Вам изменить привычный порядок клавиш таким образом, что даже самый "любознательный" гражданин, никогда не сможет угадать комбинацию, которую Вы ввели.

Боковое меню

Напротив, самое спорное изменение, ведь признаться честно я сразу был настроен достаточно скептично, когда увидел что дизайнеры Xiaomi совсем увлеклись подражанию iOS. И вот очередное тому подтверждение.

Как Вы видите, светлый фон виджетов практически скопирован с ОС от Apple, а виджет шагомера и вовсе является братом близнецом подобного в Apple Watch. Мне этот стиль не очень нравится, а вам ?

Порядок в настойках

Наконец-то производители начали понимать, что некоторые настройки запрятаны так далеко, что для того чтобы найти их необходимо как минимум окончить курсы "Юных следопытов". В MIUI 12.1 навели порядок в меню специальных возможностей и надеюсь что "приборка" продолжится.

Так же добавили настройку AOD, благодаря которой Вы сможете отключить показ некоторых информационных иконок на активном экране.

Когда ждать ?

Помимо перечисленных нововведений, стоит отметить так же: новые фильтры в камере и галереи, обновление анимации зарядки для некоторых смартфонов, два новых местоположения для супер обоев с Марсом и многое другое.
Если говорить о сроках выхода, то так как тестирование на китайских версиях прошивки уже идёт порядка недели, ожидать выход глобальной версии стоит ждать не раньше середины сентября, хотя по мнению некоторых аналитиков, Xiaomi сейчас навёрстывает упущенное и обновления могут идти чуть ли не одно за другим.
Но мы то с Вами знаем, что главное чтобы скорость выхода обновлений не сказалась на их качестве, а то опять будет баг на баге
Теги: MIUI 12.1 Что нового и когда ждать
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