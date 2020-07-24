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Corning представила прочное стекло Gorilla Glass Victus

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MobilZone
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Компания Corning, по всей видимости, решила сменить нейминг своей продукции и представила новое поколение защитных стекол, которое получило название Gorilla Glass Victus и сменит длительное время применявшиеся в мобильных устройства стекла Gorilla Glass 6.
Как утверждает производитель, Gorilla Glass Victus в два раза лучше Gorilla Glass 6 в плане устойчивости к царапинам и показала на 25% лучший результат в тестах на падение (2 метра против 1,6 метра у Gorilla Glass 6 и 0,8 метра у конкурентов).

Сообщается, что цена на Gorilla Glass Victus останется на уровне Gorilla Glass 6, а первые смартфоны, дисплеи которых будут прикрыты новым стеклом, появятся на рынке уже в ближайшее время. Первым, как ожидается, станет Samsung Galaxy Note 20 Ultra, премьера которого назначена на 5 августа.
Теги: Corning представила прочное стекло Gorilla Glass Victus
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