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Xiaomi Qin AI Life – телефон и игровая консоль

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MobilZone
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Суббренд Сяоми – компания Qin AI – специализируется на выпуске кнопочных смартфонов, которые по своей функциональности и техническим характеристикам мало чем уступают лучшим бюджетным мобильным устройствам Xiaomi. Один из самых удачных кнопочных телефонов от Qin AI – это модель Xiaomi Qin AI 1S.

Новая же модель, представленная в начале июля 2020 года, больше напоминает игровую консоль Game Boy, однако значительно превосходит это устройство по набору своих функций. Модель получила название Qin AI Life и рассчитана на детскую аудиторию, которая рассматривает телефон больше не как средство связи, а как средство развлечения.
Габариты телефона равняются 74х38,6х12,1 мм при весе в 48 грамм, поэтому его удобно будет удерживать даже маленькому ребенку. На лицевой стороне корпуса размещается экран с диагональю 1,54 дюйма и разрешением 240х240 пикселей. Для управления используются кнопки, выполненные в форме крестика, то есть как на классических игровых джойстиках. Справа от него размещены еще две крупные аппаратные клавиши.

Благодаря такому решению телефон Qin AI Life отлично подходит для игр, так как управлять игровым персонажем становится намного удобнее.

При этом производитель позаботился и об аппаратной начинке. Так, в телефоне присутствуют модули Wi-Fi, GPS, Bluetooth, а также чип eSIM, который заменяет пластиковую SIM-карту. В установленной прошивке есть несколько обучающих приложений, учебная и художественная литература, встроенная энциклопедия с возможностью чтения статей вслух электронным диктором.
Реализована также поддержка голосового ассистента XiaoAI.

Одна из полезных функций гаджета – наличие удаленного родительского контроля, в том числе родители могут видеть на своем смартфоне местоположение ребенка.

Емкость встроенного аккумулятора составляет 1150 мАч, заряда которого в режиме ожидания хватит на 2-3 дня.
В Китае телефон Xiaomi Qin AI Life предлагается по цене около 60 долларов, а при его поступлении на рынок России стоимость может подрасти еще на 15 долларов.
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