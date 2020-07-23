Изображения смартфона Redmi K30 Ultra появились в сети до официального анонса

На просторах Сети уже не раз появлялись слухи о том, что компания Xiaomi готовится представить в следующем месяце новый флагман бренда Redmi, который, по всей видимости, выйдет на рынок под именемСегодня на сайте китайского агентства по сертификации телекоммуникационного оборудования TENAA появилась страница грядущей новинки. Правда, на сайте регулятора пока опубликованы только изображения аппарата, а технические характеристики смартфона будут указаны немного позднее.Несмотря на то, что качество изображений оставляет желать лучшего, видно, что Redmi K30 Ultra будет очень похож на Redmi K30 Pro — крупный дисплей, круглый модуль основной камеры, красная кнопка питания и надпись 5G на тыльной панели.Точной информации о спецификациях Redmi K30 Ultra пока нет, но, по слухам, смартфон получит дисплей с частотой обновления 144 Гц, 5G-платформу MediaTek Dimensity 1000+, основную камеру с главным датчиком изображения на 64 Мп, а также аккумулятор ёмкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой неизвестной мощности.Появление Redmi K30 Ultra в базе данных TENAA говорит о том, что премьера аппарата уже не за горами, но официальных данных об этом на настоящее время нет.