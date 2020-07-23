Все европейские прошивки MIUI 12 для смартфонов Xiaomi

В данной таблице мы будет по возможности оперативно добавлять все выходящие европейские прошивки MIUI 12 (EU) для смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco.
Новейшая версия фирменной оболочки MIUI 12 уже активно тестируется компанией Xiaomi и MIUI 12 уже можно скачать и установить на несколько моделей смартфонов Xiaomi и Redmi, а в следующем месяце MIUI 12 начнет выходить и на многие другие аппараты производителя. С официальным списком смартфонов, которые обновятся до MIUI 12.
В данной таблице мы будет по возможности оперативно добавлять все выходящие европейские прошивки MIUI 12 (EU) для всех совместимых смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco. Скачать европейскую MIUI 12 для смартфонов Xiaomi
Если вы заметите какие-либо неточности или у вас есть данные о более свежих версиях европейских прошивок MIUI 12 (EU) для своих аппаратов, просьба отписаться в комментариях.
Новейшая версия фирменной оболочки MIUI 12 уже активно тестируется компанией Xiaomi и MIUI 12 уже можно скачать и установить на несколько моделей смартфонов Xiaomi и Redmi, а в следующем месяце MIUI 12 начнет выходить и на многие другие аппараты производителя. С официальным списком смартфонов, которые обновятся до MIUI 12.
В данной таблице мы будет по возможности оперативно добавлять все выходящие европейские прошивки MIUI 12 (EU) для всех совместимых смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco. Скачать европейскую MIUI 12 для смартфонов Xiaomi
|Модель
|Номер прошивки
|Recovery
|OTA
|Android
|Xiaomi Mi 10 Lite 5G
|12.0.1.0.QJIEUXM (Mi Pilot?)
|Скачать
|10
|Xiaomi Mi 9
|12.0.1.0.QFAEUXM
|Скачать
|Скачать
|10
|Xiaomi Mi 9T
|12.0.1.0.QFJEUXM
|Скачать
|Скачать
|10
|Xiaomi Mi 9T Pro
|12.0.1.0.QFKEUXM
|Скачать
|Скачать
|10
Скачать европейскую MIUI 12 для смартфонов Poco (Pocophone)
|Модель
|Номер прошивки
|Recovery
|OTA
|Android
|Poco F2 Pro
|12.0.1.0.QJKEUXM
|Скачать
|Скачать
|10