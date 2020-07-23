Все европейские прошивки MIUI 12 для смартфонов Xiaomi

Модель Номер прошивки Recovery OTA Android Xiaomi Mi 10 Lite 5G 12.0.1.0.QJIEUXM (Mi Pilot?) Скачать

10 Xiaomi Mi 9 12.0.1.0.QFAEUXM Скачать Скачать 10 Xiaomi Mi 9T 12.0.1.0.QFJEUXM Скачать Скачать 10 Xiaomi Mi 9T Pro 12.0.1.0.QFKEUXM Скачать Скачать 10

Скачать европейскую MIUI 12 для смартфонов Poco (Pocophone)

Модель Номер прошивки Recovery OTA Android Poco F2 Pro 12.0.1.0.QJKEUXM Скачать Скачать 10

В данной таблице мы будет по возможности оперативно добавлять все выходящие европейские прошивки MIUI 12 (EU) для смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco.Новейшая версия фирменной оболочки MIUI 12 уже активно тестируется компанией Xiaomi и MIUI 12 уже можно скачать и установить на несколько моделей смартфонов Xiaomi и Redmi, а в следующем месяценачнет выходить и на многие другие аппараты производителя. С официальным списком смартфонов, которые обновятся до MIUI 12.В данной таблице мы будет по возможности оперативно добавлять все выходящие европейские прошивки MIUI 12 (EU) для всех совместимых смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco. Скачать европейскую MIUI 12 для смартфонов XiaomiЕсли вы заметите какие-либо неточности или у вас есть данные о более свежих версиях европейских прошивок MIUI 12 (EU) для своих аппаратов, просьба отписаться в комментариях.