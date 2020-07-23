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Все европейские прошивки MIUI 12 для смартфонов Xiaomi

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MobilZone
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В данной таблице мы будет по возможности оперативно добавлять все выходящие европейские прошивки MIUI 12 (EU) для смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco.
Новейшая версия фирменной оболочки MIUI 12 уже активно тестируется компанией Xiaomi и MIUI 12 уже можно скачать и установить на несколько моделей смартфонов Xiaomi и Redmi, а в следующем месяце MIUI 12 начнет выходить и на многие другие аппараты производителя. С официальным списком смартфонов, которые обновятся до MIUI 12.


В данной таблице мы будет по возможности оперативно добавлять все выходящие европейские прошивки MIUI 12 (EU) для всех совместимых смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco.  Скачать европейскую MIUI 12 для смартфонов Xiaomi
МодельНомер прошивкиRecoveryOTAAndroid
Xiaomi Mi 10 Lite 5G12.0.1.0.QJIEUXM (Mi Pilot?)Скачать
10
Xiaomi Mi 912.0.1.0.QFAEUXMСкачатьСкачать10
Xiaomi Mi 9T12.0.1.0.QFJEUXMСкачатьСкачать10
Xiaomi Mi 9T Pro12.0.1.0.QFKEUXMСкачатьСкачать10

Скачать европейскую MIUI 12 для смартфонов Poco (Pocophone)

МодельНомер прошивкиRecoveryOTAAndroid
Poco F2 Pro12.0.1.0.QJKEUXMСкачатьСкачать10
Если вы заметите какие-либо неточности или у вас есть данные о более свежих версиях европейских прошивок MIUI 12 (EU) для своих аппаратов, просьба отписаться в комментариях.
Теги: MIUI 12 Xiaomi
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