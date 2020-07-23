Xiaomi готовит к выходу игровой смартфон Black Shark 3S

Вчера были представлены первые смартфоны на обновленной платформе Qualcomm Snapdragon 865+ — это Lenovo Legion Pro и Asus ROG Phone 3, но, судя по всему, компания Xiaomi не собирается отставать и готовит к анонсу под маркой Black Shark геймерский смартфон на новом процессоре.Об этом говорит тот факт, что исполнительный директор игрового бренда Black Shark Ло Юйчжоу (Luo Yuzhou) на своей страничке в китайской соцсети Weibo сообщил, что «скоро произойдёт что-то крупное». При этом топ-менеджер написал это сообщение с ещё неанонсированного аппаратаКак ожидается, Black Shark 3S станет обновленной версией игрового смартфон Black Shark 3, который был представлен в марте этого года.Пока неясно, чем будет новинка отличаться от своего предшественника и получит ли она Pro-версию, но, наверняка Black Shark 3S получит свежую платформу Snapdragon 865+. Кроме того, новый аппарат бренда Black Shark может получить 100-ваттную быструю зарядку.Дата выхода геймерского смартфон Black Shark 3S и его ключевые технические характеристики пока не раскрываются.