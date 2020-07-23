Xiaomi обновит ещё 20 смартфонов до MIUI 12 в августе

Очень большое количество фанатов и просто владельцев смартфонов Xiaomi справедливо негодуют. Многих кинули со сроками обновления. Сегодня мы опустим этот момент и расскажем, какие смартфоны получат MIUI 12 в августе. К слову, сразу уточним, что в список вошли аж 20 моделей. В листинге находятся устройства 2018, 2019 и 2020 годов выпуска.

Список смартфонов

Начнём с уже далекого 2018 года: Это Redmi 6, Redmi 6A, Redmi 6 Pro, Redmi S2, Redmi Y2, Redmi Note 5, Redmi Note 5 Pro и Redmi Note 6 Pro. Это все бюджетные аппаратики, которые получат урезанную версию MIUI 12 (частично). Также обновочку получат и середнячки: Xiaomi Mi 8 Lite и для Pocophone F1.



А вот и модели из более новой «банды»: Redmi 7, Redmi 7A, Redmi 8, Redmi 8A, Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro. MIUI 12 получат еще и Xiaomi Mi Note 10, Xiaomi Mi Note 10 Pro. Кстати, Вы помните, что это первые смартфоны в Европе со 108-мегапиксельной основной камерой. И вишенка на торте — это смартфоны 2020 года выпуска: Redmi Note 9, Redmi 8A Pro и Redmi 9. Напомним, что линейка Redmi Note 9 релизнулась весной. В этом семействе имеются также Redmi Note 9S, а также Pro и Pro Max.