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Обзор на новый пылесос Dreame V11, в чем отличия от V10

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MobilZone
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Летом 2020 года выпущена новая версия самого крутого беспроводного ручного пылесоса Xiaomi Dreame - V11. Пылесос доступен для заказа, весьма рекомендуем к приобретению. Не пожалеете ни секунды.

Рассмотрим изменения Xiaomi Dreame V11 по сравнению с версией v10

·       Xiaomi Dreame V11  получил новый двигатель SPACE 4.0. обороты двигателя увеличены со 100 тысяч в минуту до 125 тысяч.
·       Максимальная мощность всасывания Xiaomi Dreame V11  увеличилась до 25 кПа. Мощность Xiaomi Dreame V10 22 к Па.

·       Увеличена емкость аккумулятора. Xiaomi Dreame V11  получил аккумулятор на 3000 мАч (против 2500 у предыдущих моделей)
·       Увеличилось время автономной работы. Xiaomi Dreame V11  держит 90 минут в эко режиме, 40 минут на полной мощности и 10 минут в режиме максимальной мощности.
·       Одновременно с увеличением мощности конструкторы отлично поработали над снижением уровня шума и вибрации. Разработчики мотора SPACE 4.0 – авиационные конструкторы, имеющие опыт именно в данной области – снижение веса, увеличение мощностей, снижение вибрации и шума. Xiaomi Dreame V11  более мощный, тихий и комфортный в использовании.

·       Применение 12 разделенных турбопотоков. Xiaomi Dreame V11  получил рекордное количество турбопотоков.  Оценить преимущество турбопотоков можно в сравнении с устаревшим пылесосом, например, околосоветского образца. Прямой воздушный поток, без всяких вихрей, пыль осаживается на фильтре, который быстро забивается и дальше пылесос действует как транспортер для пыли – с одного конца всасывает, с другого пыль вырывается вместе с потоком воздуха. Наличие даже одного турбопотока приведет к сепарации пыли. Крупные частицы опадают в пылесборник, мелкие уносятся дальше. 12 турбопотоков позволяют успешно сепарировать даже мельчайшие частицы пыли – пыльцу растений, частицы кожи и так далее. При этом фильтры меньше загрязняются. Воздушный HEPA фильтр завершает обработку, улавливая микроскопические частицы до 0.3 микрона.  Xiaomi Dreame V11  работает чище и с большим вниманием к расходным материалам.
·       Информация о работе пылесоса, режиме, заряде аккумулятора и состоянии фильтров на встроенном OLED дисплее.

·       Пылесборник в обоих случаях освобождается от содержимого нажатием одной кнопки очистки, причем дно пылесборника открывается по направлению от пользователя – чтобы не запачкать выпадающей пылью. Все части фильтров можно чистить и промывать холодной водой.
·       Нельзя не упомянуть о потрясающем, хотя и очень простом нововведении Xiaomi Dreame V11  – блокировка курка.  Наверное, за эту идею нужно благодарить авиаконструкторов. Кто-то здравомыслящий спросил – а почему пользователь должен все время держать кнопку включения нажатой?  90 минут рабочего времени. И что, 90 минут давить кнопку? В Xiaomi Dreame V11 появилась блокировка курка во включенном состоянии.

Xiaomi Dreame v10 – пора в отставку?

Xiaomi Dreame v10 – пылесос, получивший тысячи превосходных отзывов. На любом сайте, отзовике, все комментарии пользователей исключительно в превосходных степенях, выставлены наивысшие оценки удобства и производительности.  Нет ни одного обоснованного отрицательного отзыва – пользователей устраивает мощность, сила всасывания, комплектация, качество, насадки и настенное размещение.  Xiaomi Dreame v10 – один из лучших пылесосов в своем классе.
 Практическая разница между Xiaomi Dreame v10 и обычными пылесосами очевидна с первыми проходами по поверхностям.  Возьмите Xiaomi Dreame v10 и проведите основной моторизированной щеткой с мягким валиком по ковру или паркету. Достаточно емкий пылесборник наполнится за считанные минуты, даже если помещение казалось чисто убранным. Первое применение Dreame v10 обычно вызывает шок – как такое вообще может быть.
Xiaomi Dreame V11 - это своего рода вызов и успешная попытка сделать превосходное еще лучше.  Xiaomi Dreame V11 – все то же самое, что и Xiaomi Dreame v10, только мощнее, удобнее, эргономичнее, с большим вниманием к экономному использованию фильтров. 
Xiaomi Dreame v10 и Xiaomi Dreame V11 - модели одной линейки. Они не будут конкурировать между собой.  У пользователей появляется больше возможностей выбора.

Комплектация ручных пылесосов Xiaomi Dreame

Серия пылесосов  Xiaomi Dreame задумана, как премиальная. Комплектация серии тоже премиальная.
 ·       В комплект входит стандартная удлиняющая трубка для уборки пола и труднодоступных мест. В последних версиях к трубке добавился гофрированный шланг, позволяющий делать уборку при сложной геометрии, например, в автомобилях, гардеробных, в шкафу, за техникой и так далее.
·       Моторизированная щетка для пола с широким мягким валиком. Выметает и вычесывает все – пыль из ковров и щелей, мелкий и крупный мусор. Равномерно и мощно. Сила всасывания такова, что поверхностный мусор даже не касается валика и устремляется в воздуховод за 10-15 см до приближения щетки.
·       Щетка для мягкой мебели с жесткой щетиной. Основная задача щетки – выбить из матрасов, ковров, сидений пыль, чешуйки кожи, мелкую грязь, волосы и шерсть домашних животных, постельных микроклещей и даже споры плесени. Щетка выбивает глубоко въевшуюся пыль, устраняя источники аллергенов в доме.
·       Щетка с длинной щетиной с выдвижной частью – для чистки мебели и техники. Длинная щетина сметает шерсть животных и длинные волосы.
·       Щелевая щетка с выдвижной частью для обработки труднодоступных узких проемов. 
·       Также в комплекте зарядное устройство и кронштейн для настенного крепежа пылесоса и всех его компонентов.
Xiaomi Dreame V11 получил значительные улучшения по всем параметрам  - мощности, продолжительности работы, силе всасывания, шумоподавлению и по более экономному отношению к фильтрам. На сегодняшний день Xiaomi Dreame V11   - флагман серии. Посмотрим, что будет дальше.
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