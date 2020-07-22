Обзор на новый пылесос Dreame V11, в чем отличия от V10

Рассмотрим изменения Xiaomi Dreame V11 по сравнению с версией v10

Xiaomi Dreame v10 – пора в отставку?

Комплектация ручных пылесосов Xiaomi Dreame

Летом 2020 года выпущена новая версия самого крутого беспроводного ручного пылесоса Xiaomi Dreame - V11. Пылесос доступен для заказа, весьма рекомендуем к приобретению. Не пожалеете ни секунды.· Xiaomi Dreame V11 получил новый двигатель SPACE 4.0. обороты двигателя увеличены со 100 тысяч в минуту до 125 тысяч.· Максимальная мощность всасывания Xiaomi Dreame V11 увеличилась до 25 кПа. Мощность Xiaomi Dreame V10 22 к Па.· Увеличена емкость аккумулятора. Xiaomi Dreame V11 получил аккумулятор на 3000 мАч (против 2500 у предыдущих моделей)· Увеличилось время автономной работы. Xiaomi Dreame V11 держит 90 минут в эко режиме, 40 минут на полной мощности и 10 минут в режиме максимальной мощности.· Одновременно с увеличением мощности конструкторы отлично поработали над снижением уровня шума и вибрации. Разработчики мотора SPACE 4.0 – авиационные конструкторы, имеющие опыт именно в данной области – снижение веса, увеличение мощностей, снижение вибрации и шума. Xiaomi Dreame V11 более мощный, тихий и комфортный в использовании.· Применение 12 разделенных турбопотоков. Xiaomi Dreame V11 получил рекордное количество турбопотоков. Оценить преимущество турбопотоков можно в сравнении с устаревшим пылесосом, например, околосоветского образца. Прямой воздушный поток, без всяких вихрей, пыль осаживается на фильтре, который быстро забивается и дальше пылесос действует как транспортер для пыли – с одного конца всасывает, с другого пыль вырывается вместе с потоком воздуха. Наличие даже одного турбопотока приведет к сепарации пыли. Крупные частицы опадают в пылесборник, мелкие уносятся дальше. 12 турбопотоков позволяют успешно сепарировать даже мельчайшие частицы пыли – пыльцу растений, частицы кожи и так далее. При этом фильтры меньше загрязняются. Воздушный HEPA фильтр завершает обработку, улавливая микроскопические частицы до 0.3 микрона. Xiaomi Dreame V11 работает чище и с большим вниманием к расходным материалам.· Информация о работе пылесоса, режиме, заряде аккумулятора и состоянии фильтров на встроенном OLED дисплее.· Пылесборник в обоих случаях освобождается от содержимого нажатием одной кнопки очистки, причем дно пылесборника открывается по направлению от пользователя – чтобы не запачкать выпадающей пылью. Все части фильтров можно чистить и промывать холодной водой.· Нельзя не упомянуть о потрясающем, хотя и очень простом нововведении Xiaomi Dreame V11 – блокировка курка. Наверное, за эту идею нужно благодарить авиаконструкторов. Кто-то здравомыслящий спросил – а почему пользователь должен все время держать кнопку включения нажатой? 90 минут рабочего времени. И что, 90 минут давить кнопку? В Xiaomi Dreame V11 появилась блокировка курка во включенном состоянии.Xiaomi Dreame v10 – пылесос, получивший тысячи превосходных отзывов. На любом сайте, отзовике, все комментарии пользователей исключительно в превосходных степенях, выставлены наивысшие оценки удобства и производительности. Нет ни одного обоснованного отрицательного отзыва – пользователей устраивает мощность, сила всасывания, комплектация, качество, насадки и настенное размещение. Xiaomi Dreame v10 – один из лучших пылесосов в своем классе.Практическая разница между Xiaomi Dreame v10 и обычными пылесосами очевидна с первыми проходами по поверхностям. Возьмите Xiaomi Dreame v10 и проведите основной моторизированной щеткой с мягким валиком по ковру или паркету. Достаточно емкий пылесборник наполнится за считанные минуты, даже если помещение казалось чисто убранным. Первое применение Dreame v10 обычно вызывает шок – как такое вообще может быть.Xiaomi Dreame V11 - это своего рода вызов и успешная попытка сделать превосходное еще лучше. Xiaomi Dreame V11 – все то же самое, что и Xiaomi Dreame v10, только мощнее, удобнее, эргономичнее, с большим вниманием к экономному использованию фильтров.Xiaomi Dreame v10 и Xiaomi Dreame V11 - модели одной линейки. Они не будут конкурировать между собой. У пользователей появляется больше возможностей выбора.Серия пылесосов Xiaomi Dreame задумана, как премиальная. Комплектация серии тоже премиальная.· В комплект входит стандартная удлиняющая трубка для уборки пола и труднодоступных мест. В последних версиях к трубке добавился гофрированный шланг, позволяющий делать уборку при сложной геометрии, например, в автомобилях, гардеробных, в шкафу, за техникой и так далее.· Моторизированная щетка для пола с широким мягким валиком. Выметает и вычесывает все – пыль из ковров и щелей, мелкий и крупный мусор. Равномерно и мощно. Сила всасывания такова, что поверхностный мусор даже не касается валика и устремляется в воздуховод за 10-15 см до приближения щетки.· Щетка для мягкой мебели с жесткой щетиной. Основная задача щетки – выбить из матрасов, ковров, сидений пыль, чешуйки кожи, мелкую грязь, волосы и шерсть домашних животных, постельных микроклещей и даже споры плесени. Щетка выбивает глубоко въевшуюся пыль, устраняя источники аллергенов в доме.· Щетка с длинной щетиной с выдвижной частью – для чистки мебели и техники. Длинная щетина сметает шерсть животных и длинные волосы.· Щелевая щетка с выдвижной частью для обработки труднодоступных узких проемов.· Также в комплекте зарядное устройство и кронштейн для настенного крепежа пылесоса и всех его компонентов.Xiaomi Dreame V11 получил значительные улучшения по всем параметрам - мощности, продолжительности работы, силе всасывания, шумоподавлению и по более экономному отношению к фильтрам. На сегодняшний день Xiaomi Dreame V11 - флагман серии. Посмотрим, что будет дальше.