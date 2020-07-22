ProstoTECH - Новости современных технологий 2017 года

Последние новости

21:00
Обзор на новый пылесос Dreame V11, в чем отличия от V10
20:56
Samsung Galaxy Note 20 Ultra получит улучшенные 120 Гц
19:17
Доступный смартфон Poco C3 будет представлен в августе
18:14
Ещё не представленный Redmi Note 10 засветился в бенчмарке
11:33
Краудфандинговая площадка Xiaomi пополнилась новыми TWS-наушниками
21:20
Пользователи Xiaomi Mi 10 получают глобальную MIUI 12
17:52
Наушники Xiaomi Haylou с активным шумоподавлением и автономностью 30 часов
16:50
Смартфон Xiaomi с «крутой» камерой показали на 3D-рендерах и видео
13:57
Во вторую волну обновления до MIUI 12 вошли 23 смартфона Xiaomi
11:32
Xiaomi Mi 10 Pro Plus получит «обычный» чип Snapdragon 865
09:14
Владельцы Xiaomi Mi 9T получают прошивку MIUI 12
20:30
В семье флагманов Xiaomi ожидается пополнение: Mi 10 Pro Super Cup
20:08
Xiaomi уже тестирует оболочку MIUI 12.1
11:55
Беспроводные наушники OPPO Enco W11: дерзкий новичок
08:11
Realme снова удиви, в это раз лучшими TWS наушниками
22:03
Xiaomi Mi Band 5 полностью разобрали и показали что внутри
20:34
Выпуск MIUI 12 для восьми смартфонов Xiaomi отложен
14:30
Смартфоны Xiaomi ждет хороший апгрейд с MIUI 12.1
14:22
Xiaomi готовит запуск многофункциональной вертикальной беспроводной зарядки за 15 долларов
18:06
Массовый выход глобальных прошивок MIUI 12 ожидается в августе
11:00
Компания Xiaomi нацелилась на южнокорейский рынок
09:40
Как отключить рекламу на 100 процентов в MIUI 11
08:28
Huawei представил удобные профессиональные спортивные смарт-часы GT 2e
18:03
Плюсы и минусы прекрасного смартфона Realme X50 5G
17:51
Выпущен самый недорогой смартфон iQOO: тройная камера, Snapdragon 720G, дисплей 6,53
15:58
Владельцы украинских версий Xiaomi Redmi 7A дождались Android 10
14:48
Смартфон Xiaomi Mi Mix 2020 засветился до официального анонса
21:10
Флагманская серия смартфонов vivo Х50 и Х50 Pro меняет опыт мобильной фотографии
21:01
Первый беспроводной ручной пылесос Roborock - обзор Roborock H6
18:07
Беспроводной ручной пылесос Xiaomi Shunzo Handheld - Лучший в своей в ценовой категории
12:30
Как отключить рекламу на MIUI 12
11:42
Какие новые платформы готовят Qualcomm и MediaTek
09:00
Обновленный флагман Xiaomi засветился в агентстве 3С
 Больше новостей
» » Samsung Galaxy Note 20 Ultra получит улучшенные 120 Гц
-

Samsung Galaxy Note 20 Ultra получит улучшенные 120 Гц

Поделиться:
MobilZone
91
Одна из самых ожидаемых функций на линейке Note 20 - это улучшенные 120 Гц. Ведь мы могли все заценить насколько потрясающие дисплеи с поддержкой частоты обновления 120 Гц на серии S20, но проблема в том, что вы не можете использовать 120 Гц на S20 при максимальном разрешении экрана.

В настоящее время неясно, смогут ли Galaxy Note 20 и Galaxy Note 20 Ultra обеспечить высокую частоту обновления при самом высоком разрешении экрана. Но похоже, что по крайней мере Galaxy Note 20 Ultra будет оснащен функцией динамического обновления частоты экрана.


Ice Universe опубликовал в Твиттере фотографию с «адаптивной» частотой обновления в меню настроек Note 20 Ultra, это значит, что Samsung действительно тестирует такую опцию для своего будущего флагмана.
Эту адаптивную/динамическую частоту обновления не следует путать с переменной частотой обновления. Первая просто позволит телефону автоматически переключаться между частотой обновления от 60 Гц до 120 Гц, как это делает серия Galaxy S20 при открытии определенных приложений. Переменная частота обновления - это аппаратная функция, которая позволяет дисплею изменять частоту обновления в реальном времени до любого числа между минимальной и максимальной частотой обновления.

Ходят слухи, что Galaxy Note 20 / Note 20 Ultra поддерживают именно переменную частоту обновления, но в настоящее время это пока не имеет надежного подтверждения.

Адаптивная регулировка частоты обновления, о которой идет речь в скриншоте, является чисто программной функцией, которую Samsung может легко внедрить в линейку Galaxy S20 с помощью обновления программного обеспечения, и я предполагаю, что это и произойдет после того, как серия Galaxy Note 20 поступит в продажу c One Ui 2.5.
Теги: Samsung Galaxy Note 20 Ultra получит улучшенные 120 Гц
Система комментирования SigComments