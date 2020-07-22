Samsung Galaxy Note 20 Ultra получит улучшенные 120 Гц

Одна из самых ожидаемых функций на линейке Note 20 - это улучшенные 120 Гц. Ведь мы могли все заценить насколько потрясающие дисплеи с поддержкой частоты обновления 120 Гц на серии S20, но проблема в том, что вы не можете использовать 120 Гц на S20 при максимальном разрешении экрана.В настоящее время неясно, смогут ли Galaxy Note 20 и Galaxy Note 20 Ultra обеспечить высокую частоту обновления при самом высоком разрешении экрана. Но похоже, что по крайней мере Galaxy Note 20 Ultra будет оснащен функцией динамического обновления частоты экрана.Ice Universe опубликовал в Твиттере фотографию с «адаптивной» частотой обновления в меню настроек Note 20 Ultra, это значит, что Samsung действительно тестирует такую опцию для своего будущего флагмана.Эту адаптивную/динамическую частоту обновления не следует путать с переменной частотой обновления. Первая просто позволит телефону автоматически переключаться между частотой обновления от 60 Гц до 120 Гц, как это делает серия Galaxy S20 при открытии определенных приложений. Переменная частота обновления - это аппаратная функция, которая позволяет дисплею изменять частоту обновления в реальном времени до любого числа между минимальной и максимальной частотой обновления.Ходят слухи, что Galaxy Note 20 / Note 20 Ultra поддерживают именно переменную частоту обновления, но в настоящее время это пока не имеет надежного подтверждения.Адаптивная регулировка частоты обновления, о которой идет речь в скриншоте, является чисто программной функцией, которую Samsung может легко внедрить в линейку Galaxy S20 с помощью обновления программного обеспечения, и я предполагаю, что это и произойдет после того, как серия Galaxy Note 20 поступит в продажу c One Ui 2.5.